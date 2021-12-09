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Hakan Ural'ın sağlıkçılar hakkındaki yorumu tepki çekti: Gözünü çıkarırsın

"Grev de olsa acil servis asla kapanmaz"

09 Aralık 2021 09:44

Oyuncu Hakan Ural, 'Neler Oluyor Hayatta' programında sağlık çalışanları hakkında kullandığı ifadelerle tepki çekti.

Sağlıkçıların hastalarla grev nedeniyle hastalarla ilgilenmediğini iddia eden Ural, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlara yönelik şiddet uygulayan bir kişiyi savundu. 

"Hiçbir şey yapmıyor. Doktor zaten böyle duruyor" diyerek sözlerine başlayan Hakan Ural, sunucu Nur Tuğbaş Algül'ün çocuğu olan Arden Namlı üzerinden bir örnekte bulunarak "Arden'i aldın götürdün. Senin ne yapacağını söyleyeyim mi? Gözünü çıkarırsın" dedi. Algül ise bu sözlere karşılık olarak "Yaparım" yanıtını verdi.

Açıklamalarının devamında "Doktor da duvara yaslanmış. 'Oğlum ölüyor' diyorsun, 'Ben eylemdeyim' diyor" ifadelerini kullanan Hakan Ural, tepki gördü.

"Grev de olsa acil servis asla kapanmaz" diyen sağlıkçılar, Ural'ın sözlerinden dolayı "ÖzürDileHakanUral" etiketi açarak tepkilerini dile getirdi. 

 

Hakan Uralsağlıkta şiddetdoktorlargrevNeler Oluyor Hayattabeyaz tv

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