İlhan Taşcı'dan RTÜK'e, Akit TV sunucusu Fatih Dağıstanlı’nın "Hilafet gelmeli"sözleriyle ilgili inceleme talebi

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, Akit TV sunucusu Fatih Dağıstanlı’nın Ayasofya’nın ibadete açılmasının ardından kullandığı, “Bunun arkasına bir hilafet gelmeli” sözlerinin kurul gündemine alınmasını istedi.

Akit TV sunucusu Fatin Dağıstanlı, “Manşetlerin Dili” adlı programda Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin kararı değerlendirirken “Bunun arkasına bir hilafet gelmeli. Hilafetin merkezi de Ayasofya olabilir mesela” demişti.

Programın konuğu Musa Biçkioğlu ise Ayasofya’nın toplu olarak ibadete açılacağı tarihin Lozan Barış Antlaşması’nın yıldönümüne geleceğine dikkat çekerek “Hilafetin ilgası büyük bir yanlış. Çok büyük ihtimalle, Lozan’ın dayatmalarından bir tanesi. Millet Meclisi fırsatını bulduğunda harekete geçmelidir. Geciktirmemelidir” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, RTÜK Üyesi Taşcı, hilafet çağrıları yapan ifadeler için kurula dilekçe verdi.

İfadelerle ilgili bir rapor hazırlanması ve kurul gündeminde görüşülmesi gerektiğini söyleyen Taşcı, “Anayasamızın değiştirilmesi teklif dahi edilemez olan laiklik ilkesinin gereği olan ‘Hilafetin kaldırılması’ Cumhuriyetimizin en önemli devrimlerinden biridir. Hilafetin yeniden getirilmesi çağrısı, Türkiye’de 1923’te kurulan Cumhuriyetin ve onun niteliklerinin ortadan kaldırılması hevesidir. Söz konusu yayın için derhal değerlendirme raporu düzenlenerek Üst Kurul gündemine alınması hususunda gereğini arz ederim" ifadelerini kullandı.