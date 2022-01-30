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Medya

İlhan Taşçı: Bu da oldu, ATV kendisini “denetleyen” RTÜK’ün bir üyesi olarak programının incelenmesi gerektiğine ilişkin paylaşımımdan telif istedi!

30 Ocak 2022 11:09

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, ATV'nin paylaşımı için kendisinden telif istediğini paylaştı. 

Taşçı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu da oldu! ATV kendisini “denetleyen” RTÜK’ün bir üyesi olarak “O daha çok aldattı” içerikli programın incelenmesi gerektiğine ilişkin paylaşımımdan telif istedi! Twittera başvurup videoyu kaldırttı. Dedikleri parasını verin, rezilliğimizi öyle paylaşın! Her şey para için..." ifadesini kullandı. 

 

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RTÜK Üyesiİlhan TaşçıATVtweettelif
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