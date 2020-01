İlhan Şeşen ve Sunay Akın aynı sahnede

ANKARA, (DHA)- ÖYKÜLERİN ustası Sunay Akın ile şarkıların duayeni İlhan Şeşen, OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (OSİAD) 26’ıncı kuruluş yıldönümünü nedeniyle düzenlediği “OSİAD 26’ıncı Yılında Cumhuriyeti Kutluyor” etkinliğinde bir araya geldi.

Yenimahalle Belediyesi’nin destekleriyle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Başar Bal ve Yaşar Neslihanoğlu da katıldı.

“CUMHURİYETİMEZE HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Başkan Yaşar, “Cumhuriyetimiz 94 yaşında. Bu Cumhuriyet kolay kurulmadı. Her tarafı düşman işgaliyle donatılmış, Anadolu toprakları parçalanmış, Polatlı’ya kadar düşman gelmiş ve yeniden küllerinden doğmuş bir milletin cumhuriyetidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından biz emanet edilen demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bizim Cumhuriyetimiz bir ırk, bir mezhep, bir inanç Cumhuriyeti değildir. Müdafaa-i milli sınırları içerisinde yaşayan her yurttaşın eşit cumhuriyetidir. Cumhuriyetimize hep birlikte sahip çıkacağız” diye konuştu.

“YENİMAHALLE’MİZ CUMHURİYETİN İLÇESİDİR”

Program OSİAD Başkanı Ahmet Kurt da “Bugün hem Cumhuriyetimizin 94’üncü yılını hem OSİAD’ın 26’ıncı yılını kutluyoruz. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Yenimahalle’miz Cumhuriyetin ilçesi, bu yüzden Yenimahalle’de Cumhuriyeti coşkulu bir şekilde kutlamanın onurunu ve kıvancını yaşıyorum. OSİAD 1991 yılında 16 sanayicinin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. OSTİM, ise Ankara’yı sanayi kenti haline getiren merkezin adıdır. Derneğimiz de bu yolda elinden geleni yapmakta, faaliyetlerde bulunmaktadır” dedi.

İKİLİ AYAKTA ALKIŞLANDI

Konuşmaların ardından İlhan Şeşen ve Sunay Akın sahne aldı. Akın, kendine has, şaşırtıcı ve etkileyici üslubuyla Cumhuriyet öykülerini anlatırken, Şeşen de dillerden düşmeyen şarkılarıyla Akın’a eşlik etti.

Oyun sonunda 2 bin kişilik salonu tıka basa dolduran vatandaşlar, Akın ve Şeşen ikilisini ayakta alkışladı. İkiliye Yaşar ve Kurt tarafından plaket ve çiçek de takdim edildi.

FOTOĞRAFLI