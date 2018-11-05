İlhan Şeşen Londra'da sevenleriyle buluştu

Celal Sönmez / Londra, 5 Kasım (DHA) - Londra Islington Assembly Hall da Pazar gecesi sahne alan Şeşen, birbirinden güzel şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı, programına \"Rüzgar\" şarkısıyla başlayan Şeşen, ardından aralarında \"Neler Oluyor Bize, Ellerimde Çiçekler, Sen Benim Şarkılarımsın, Sensiz Olmaz, Sarılınca Sana, Dertli gibi parçaların da icra edildigi güçlü bir performansla şarkılarını seslendirdi.

Müziğe 1968 yılında başlayan İlhan Şeşen, 1971 yılında \"Kavga\" adlı kırkbeşlik plağını çıkardı. Gökhan ve Burhan Şeşen ile 1983 yılında \"Grup Gündoğarken\" grubunu kuran Şeşen, Ardından \"Aşk Haklı, Neler Oluyor Bize, Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim, Aşk Yalan, İlhan Şeşen 2006 ve Gel albümlerini çıkardı.

Son olarak yaptığı iki yıllık bir çalışmanın sonunda \"Hediyem\" adlı albümü dijital platformlar ve müzik raflarında yerini aldı.

Müziğin dışında bazı dizilerde de rol alan Şeşen, müzik ve oyunculuk alanlarında sanat yaşamını sürdürüyor.

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- İlhan Şeşen Londra konserinden görüntüler