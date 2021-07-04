İlhan Şeşen: Ak Partili değilim, hiçbir iktidarı onaylamadım

İlhan Şeşen, müzik kısıtlamalarını ve pandemi yasaklarını yorumladığı yayında “Ben AK Partili falan değilim, bu kesin. Bunu AK Partililer de duyabilir. Ben AK Parti’yi tutmuyorum. İktidara yakın değilim. Bugüne kadar hiçbir iktidarı onaylamadım. Hiçbir iktidardan yana olmadım. Çünkü hepsi kötü yönettiler. Şu anda da kötü yönetiliyor" diye konuştu.

Müzisyen İlhan Şeşen, Kısa Dalga Podcast'in Time Code programında Yeşim Özdemir'in sorularını yanıtladı. Yeni normalleşmede müzikli mekanlara getirilen saat kısıtlamasını eleştiren sanatçı "Bu çok kötü bir durum. Bunu yapmaları çok korkunç bir durum, affedilir bir şey değil. Yani hem yasaklıyorsun bir araya gelmeyi hem kendin binlerce kişi bir araya geliyorsun. Onaylanılacak bir şey değil. İnsanın aklına ‘güleriz ağlanacak halimize’ geliyor” dedi.

"72 senedir böyle bir hal görmedim"

Geçtiğimiz günlerde Posta'dan Alev Gürsoy Cimin’e verdiği bir röportajda “Çok zor durumdayım, üç ay daha dayanacak gücüm kalmadı” diyen sanatçı, pandemi süreci boyunca maddi olarak çok zorlandığını ve yaptığı birikimle geçinmeye çalıştığını aktardı. Süreci daha ağır geçirenlerin de olduğunu vurgulayan Şeşen, “72 yaşındayım, 72 senedir ben böyle bir hal hiç görmedim. İhtilaller oldu, dünyada bir sürü karışıklıklar oldu. Bu olağanüstü bir durum ve bu durumlarda sabır gerekir. Sabretmeyi öğrendim. Nedir sabır? Eskiden biraz daha hovarda davranabiliyordum. Ne bileyim, gidip lüks bir yerde, çok fazla düşünmeden yemek yiyebiliyordum” diye konuştu.

"AK Partili değilim"

İktidarın pandemi sürecini iyi yürütüp yürütmediği konusunda da konuşan Şeşen, “Ben olsam yönetemezdim. Benden iyi yönettikleri kesin. Ben olsam mümkün değil bunun altından kalkamazdım. Bu zor bir durum. Ben Ak Partili falan değilim, bu kesin. Bunu Ak Partililer de duyabilir. Ben Ak Parti’yi tutmuyorum” dedi.

Kendisine yönelik iktidara yakın olduğu yönündeki eleştirilere de cevap veren Şeşen, “İktidara yakın değilim. Birbirlerine karşı olan tavırlarını çok ağır bir şekilde eleştiriyorum. İktidarın da muhalefetin de… Yani bu sert halleri, birbirlerine hakaret eden halleri, benim tahammül edebileceğim bir şey değil. Biz böyle görmedik. Birbirlerine olan yaklaşımlarını onaylamak mümkün değil. Bunu sadece ben değil, onaylayabilen bir kişi dahi tahmin etmiyorum. Bu durumu, birbirlerine olan bu hakareti onaylamak cehaletten başka bir şey değildir. Ben cahil değilim” ifadelerini kullandı.

"Hiçbir iktidardan yana olmadım"

Sadece AKP yönetimini değil, bugüne kadar hiçbir iktidarı desteklemediğini de belirten sanatçı, “Bugüne kadar hiçbir iktidarı onaylamadım. Hiçbir iktidardan yana olmadım. Çünkü hepsi kötü yönettiler. Şu anda da kötü yönetiliyor. Vatanseverim ben. Yani vatanını sevmeyen bir insan olabilir mi diye düşünüyorum. Allah aşkına soruyorum: Yani vatanını sevmeyen bir insan, bir vatan mensubu olup da o vatanı sevmeyen bir insan olabilir mi? Bunu benim mantığım almıyor. Ben vatanımı seviyorum fakat yönetenleri onaylamıyorum, yönetenleri onaylayamıyorum. Çünkü iyi yönetemiyorlar” dedi.

"Türkiye'de hukuk, demokrasi yok"

“Demokratik bir ülkede yaşadığınızı düşünüyor musunuz? sorusuna “Hayır” yanıtını veren Şeşen, hukukçu olduğunu ve on sene avukatlık yaptığını belirterek, “Hukuk yoksa ne demokrasi var ne insan hakları var. Hiç bir şey yok. Çünkü bu ülkede şu anda, daha önce de böyleydi, şu andaki halden değil, hukuk yok. Nedir yok dediğimiz şey, uygulama yok. Ben kanunlarımıza bakıyorum. Örneğin, telif haklarını takip ettiğim için, bir ara MESAM’ın yönetiminde de bulundum. Şimdi ben telif hakları yasasını biliyorum. Yasa bizim haklarımızı teslim etmeye yeterli bir yasa fakat uygulanmıyor. Yani yazılı hukuk var, birçok konuda var ama uygulanmıyor. Hukuk uygulanmadıktan sonra, hukuk yok demektir” ifadelerini kullandı.