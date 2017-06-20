İlhan Şeşen: Adeta isyan; ama aşk gibi

Sanatçı İlhan Şeşen, 1968 yılının özgürlük, barışık ve kardeşlik yılı olduğunu ifade etti. Şeşen, şarkılarında İstanbul'a olan sevgisinin yanı sıra trafiğinden iş makinelerine istan durumu olduğuna dair sorulan soru üzerine, "Evet adeta bir isyan. Ama Aşk gibi. Kopamıyorsunuz" diyerek yanıt verdi.

İlhan Şeşen, Karar gazetesinden Işıl Çalışkan’a ‘İstanbul’lu Şarkılar’ albümünün hikayesini anlattı.

Yaşamını Bodrum’da sürdüren ve İstanbul’un bir zamanlar onun için en güzel şehir olduğunu ancak artık öyle düşünmediğini en Şenşen şunları söyledi:

İstanbul üzerine bir albüm yapma fikri nasıl doğdu?

İçinde İstanbul’un adı geçen ya da İstanbul için yazdığım birçok şarkım var. Bunları bir albümde toplamak istedim.

Birçok kitaba, filme, şarkılara konu olan İstanbul’un sizdeki yeri nedir?

İstanbul benim için en güzel şehirdi. Artık değil.

1968 yılının sizin için önemi nedir? Albümdeki şarkılar 1968’den günümüze mi geliyor?

1968, dünya için özgürlük, barış, kardeşlik yılıydı. Gençliğin baş kaldırdığı yıldı. O kuşaktan biri olarak o senelerden etkilenenlerdenim. Albümde 1968 yılında İstanbul için yazdığım bir şarkı da var. Ne yazık ki o yıllarda bozulmaya başladı bu şehir. Çelişkilerle doluydu. Eğer şarkı yazan biriyseniz, ona dair şarkılar yazmamanıza imkan yok. Hala da öyle.

Şarkılarınızda İstanbul’a sevginizin yanı sıra trafiğinden iş makinelerine isyan durumu da var sanki...

Evet adeta bir isyan. Ama aşk gibi. Kopamıyorsunuz.

Grup Gündoğarken’li yıllarınızı özlüyor musunuz?

Gündoğarken’li yıllarımın güzelliğini inkar edemem. Ancak geçmişi özlemek gibi bir huyum yok.

Solo projenizle kıyaslarsanız neler söylersiniz? Kariyeriniz açısından daha olumlu olan hangisi sizce?

Tek başıma olduğum yıllar, daha özgür olduğum için, istediğimi kimsenin onayı olmadan yapabildim. Bu bana daha iyi geldi.

Siz genç müzisyenlerden kimleri dinliyorsunuz?

Mirkelam, Yalın, Duman gibi bir çırpıda söyleyebileceğim isimler var.

Sizin için bütün besteleriniz önemlidir mutlaka. Ama hepsinden özel bir parça var mı?

‘Sıcaklardandır’ adlı şarkımın nedense bende özel bir yeri vardır.

‘Ellerimde Çiçekler’ müzik yaşamınızın zirvesi oldu. Bu şarkı sizde de halkta bıraktığı etkiyi bıraktı mı? Sanatçı halkla aynı duyguya yönelebiliyor mu?

Tabii ki. Bu halkın bir parçasıyım. Onun hislerini dile getiriyorum.

Müzisyen kimliğinizin yanı sıra oyunculuğunuzla da tanınıyorsunuz. Sizin için hangisi öncelikli?

Müzik.

Gelecek projelerinizden bahseder misiniz?

Yayınlanmamış şarkılarım var. Kışın bir albüm yapacağım.