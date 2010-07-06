İlhan Selçuk'un yerine Orhan Erinç getirildi

T24 - İlhan Selçuk'un vefatıyla birlikte boşalan Cumhuriyet Vakfı yöneticiliğine gelen isim belli oldu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Orhan Erinç, Cumhuriyet Vakfı yöneticiliğine getirildi.





Orhan Erinç kimdir?



1936 yılında Balıkesir’de doğdu.Özel Gazetecilik Okulu’nu bitirdi.Son Posta (1957-1962), Yeni Sabah (1962-1963), Cumhuriyet (1963-1981) gazetelerinde muhabir,istihbarat şefi,sekreter ve yazı işleri müdürü olarak çalıştı.Kısa bir süre Gece Postası gazetesinde (1962) genel yayın müdürlüğü görevinde bulundu. Hürriyet gazetesinde (1981-1984) köşe yazarı olarak görev aldı. Türk Haberler Ajansı’nda (1984-1985) genel yayın müdürlüğü, Güneş gazetesinde (1987-1990) dizi yazılar ve araştırma müdürlüğü yaptı.



1993 yılında Genel Yayın Danışmanı olarak Cumhuriyet gazetesine döndü. 1994 yılında Genel Yayın Yönetmenliği’ne getirildi. 4 Ocak 2001’den bu yana köşe yazarı olarak görev yapıyor.



Haber(1972), röportaj (1963-1970) , inceleme (1967-1968-1970-1971-1972) dallarında,



8 Gazetecilik Başarı Ödülü, Türk Dil Kurumu Basın Dil Ödülü (1976), İstanbul Tabip Odası Sağlık Ödülü (1995), Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülü (1997) Türkiye Bilişim Vakfı Bilişim Medya Ödülü (1998) ve Sevda – Cenap And Müzik Vakfı Onur Ödülü gümüş madalyasını (1999) aldı.



“Türk Basınında Cumhuriyet’in 60 Yılı” kitabını (1983) İbrahim Örs ile birlikte hazırladı.1960-1972 yılları arasında haber,röportaj ve incelemelerinden seçtiği 16 konuyu 1996 daki durumları ile yansıtan “Bir Arpa Boyu” (Mart 1996) , “Medya ile Politika”(Ekim 1996), “Pazartesi Yazıları/Şu Bizim Enayi Defteri” (Aralık 1999) ve “Demokrasiye Kitakse” (Şubat 2005) “Sıkmabaşın Başağrısı”(Mart 2008) “Medya ve Demokrasi Masalları (Ekim 2008) adlı kitapları yayımlandı.



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurullarında üyelik (1973-1992) ve Genel Sekreterlik (1983-1990) görevlerinde bulundu. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda Yönetim Kurulu üyeliği (1970-1972) ve Genel Başkanlık (1989-1995) yaptı. 1998’de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ‘nde Başkan Yardımcısı , 2001’de Başkan seçildi. Bu görevini halen sürdürmektedir.



Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulunda üye olarak (1980-1992) çalıştı.



İ.Ü.Basın Yayın Yüksek Okulu’nda (İletişim Fakültesi) Yüksek Lisans Düzeyinde (1983) “Türk Basınının Ortak Sorunları” ,Lisans düzeyinde (1986-1995) “Haber Toplama ve Yazma Tekniği” ile “Basın Ahlakı” İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesinde (2006-2007) “Temel Gazetecilik” dersleri verdi. Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.(2001-2009)



Basın Şeref Kartı sahibi. Evli,iki kızı var.



