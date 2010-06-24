İlhan Selçuk toprağa verildi

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Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi ve başyazarı İlhan Selçuk, vasiyeti üzerine Nevşehir'in Hacıbektaş ilçe merkezinde düzenlenen törenin ardından Çilehane'de ağabeyi Turhan Selçuk'un yanıbaşında toprağa verildi. Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, törende yaptığı konuşmada Selçuk'un 3 yıl önce buraya gömülmeyi kendisine vasiyet ettiğini belirterek, "Tıpkı orta çağın en karanlık döneminde aydınlatma meşalesini yakan Hacı Bektaş Veli gibi tıpkı kurtuluş savaşına başlarken buraya gelip halkın önderlerine Cumhuriyet'i kuracağını söyleyip devrimlerini anlatan Atatürk gibi ruhun şad olsun" dedi.

Tedavi gördüğü İstanbul Vehbi Koç Amerikan Hastanesi'nde çoklu organ yetersizliği nedeniyle hayatını kaybeden Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi ve başyazarı İlhan Selçuk için Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan törene CHP Grup Başkan Vekili Kemal Anadol, CHP milletvekilleri Ali Rıza Öztürk, Durdu Özbolat, TBMM eski başkanvekili Hikmet Çetin, eski bakanlardan Alev Coşkun, eski parlementerlerden Yaşar Okuyan, Uluç Gürkan, Ali Rıza Gülçicek, DSP Genel Başkanı Masur Türker, DSP eski genel başkanı Zeki Sezer, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, ADD Genel Başkan Yardımcısı emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, sanatçı Tarık Akan, Selçuk'un eşi Ruhan Selçuk ve kızkardeşi Ülfet Ertel de katıldı.

İlhan Selçuk'un cenazesi, Cumhuriyet alanındaki törenin ardından Çilehane'ye getirilerek İz Bırakan Aydınlar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreni sonrası vatandaşlara belediye tarafından lokma dağıtıldı. Alanda Selçuk'un tabutunun yanına altında 'Türk ulusunun bilgesi' yazılı dev bir resmi asıldı. Bu arada Mustafa Sarıgül'e cenaze törenine gelenler yeni bir parti kurmayıp, CHP'ye destek verdiği için tesekkür ettiler.

SAVCI ÖZ'E TEPKİ

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı cenaze töreninde Selçuk'un Türk bayrağına sarılı tabutuna vatandaşlar kırmızı karanfiller bıraktı. Protokolde yer alanlar ve vatandaşlar, tabutun önünden tek tek geçerek el sürdüler. Cenaze töreninde bazı vatandaşlar Savcı Zekeriya Öz'ü istifaya davet ederek, "İlhan Selçuk'u Ergenekoncu diye gözaltına alıp sağlığını bozanların başında Savcı Zekeria Öz geliyor" diye bağırdılar. Törenin sonunda sanatçı Erdal Erzincan ise sazıyla sözüyle bir mini konser verdi

ÜÇ YIL ÖNCE VASİYET ETMİŞTİ

Hacıbektaş Belediye başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, İlhan Selçuk'un buraya gömülmesi yolundaki vasiyetini şöyle anlattı: "2007 yılında Hacıbektaş'da Enel Hak konulu konferans verirken, salona birlikte girdik. İlhan Selçuk çok halsiz ve yüzü solgundu. Kendisine konferansı iptal etmeyi önerdim ama kabul etmedi. Salon hınca hınç dolmuştu. O sırada kalp krizi geçirdiğini sonradan doktorların belirlediğini öğrendik. Aydın olmanın koşulunun aydınlatmak olduğunu bize gösterirken, 2007 yılındaki o konferansta vasiyetini yaparak, kendisinin buraya gömülmesini istemişti. İz Bırakan Aydınlar Mezarlığı'na sadece Alevi olanları değil iz bırakan tüm aydınları ve aydınlatmacıları kabul ediyoruz. Bu konuda bir ayrımımız yok."

'SELÇUK BASIN ŞEHİDİDİR'

Cumhuriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı ve eski bakanlardan Alev Coşkun, "İlhan Selçuk'un bedeni bu hoyratlığa dayanamadı. Sağlığı bozuldu, hastanelerde yattı. Onu bu manevi işkenceciler öldürdü. Onun için Ahmet Taner Kışlalı gibi, Uğur Mumcu gibi bir basın şehididir. Bunu yapanlar, bir gün mutlaka sorguya çağırılacaktır. Keser döner, sap döner. Bir gün olur dostlarım hesap döner. Selçuk kardeşler, Hacıbektaş'a gömülmeyi özellikle istediler. Onlar Enelhak'a inanmıştı" diye konuştu.

AYDINLAR MEZARLIĞI'NDA ÜNLÜLER VAR

İlhan Selçuk'un topraga verildiği, ağabeyi Turhan Selçuk ve ünlü halk ozanı Mahzuni Şerif'in de gömülü olduğu Çilehane mevkiindeki mezarlık, belediye tarafından İz Bırakan Aydınlar mezarlığı olarak adlandırılıyor. İlçe merkezine 1.5 kilometre uzaklıktaki Çilehane, Hacı Bektaş Veli'nin dergahının çekirdeğini oluşturan en eski yapılardan birisi. Ünlü düşünürün halvet olduğu bu mevkii zamanla Alevilerce kutsal kabul edilen mekanlardan biri haline geldi. Her yıl Hacı Bektaş Veli'yi anma törenleri sırasında Aleviler burada Deliktaş'tan geçerek kendilerini rahatlamış hissediyorlar. Meyilli bir tepe üzerinde Hacı Bektaş Veli'nin halvete girdiği küçük mağaranın yer aldığı bu tepeye halk arasında Arafat da denir. Çilehane'nin aşağısında Zemzem çeşmesi diye bilinen bir pınar, çeşmenin 1559 ve 1908 tarihlerini taşıyan iki kitabe de çeşme üzerinde yer almaktadır. Çilehane'nin yanında yine mitolojik yönden Hacı Bektaş Veli ile ile ilgili minder ve Kulunç kayalarda bulunmaktadır. İlhan Selçuk'un bugün toprağa verildiği Çilehane'de Ozanlar Yolu, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Aşık Mahsuni, Aşık Veysel, Semah dönenler heykelleri de bulunmakta. Ayrıca Karanlıktan Aydınlığa İnsanlık anıtı da burada yer almakta...