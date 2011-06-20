İlhan Selçuk mezarı başında anıldı

T24 - Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibi İlhan Selçuk, ölümünün birinci yılında Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesindeki mezarı başında anıldı.





Selçuk için Çilehane mevkiindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Çilehane Mevkii’nde düzenlenen törende konuşan Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, “Asırlar geçse de aydınlar, insanlığa hizmet edenler unutulmaz. İlhan Ağabey gibi aydınlanmacılar ne yazık ki ülkemizde az sayıda yetişiyor. Akıl, bilim ve adaleti esas alan, eğilmeyen, bükülmeyen, dik duruşun simgesi, emperyalizmin karşısında halkın ve insanlığın barış ve dostluğu için savaşım veren, Atatürkçü olan Selçuk, herkesi sabırla dinleyerek onlara değer veren, toprak gibi, insan gibi insandı” dedi.

Cumhuriyet gazetesi İmtiyaz sahibi ve TGC Başkanı Orhan Erinç ise Hacıbektaş’a Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının İlhan Selçuk’a olan saygı, sevgi ve özlemlerini dile getirmek için geldiğini söyledi. Turhan Selçuk’un kızı Aslı Selçuk, İlhan Selçuk’un 8 Nisan 1962’de Cumhuriyet’te yayımlanan ilk yazısından alıntı yaptı.

Selçuk, “Atatürk’ün Türkiye’ye açtığı pencereden ışık düpedüz girer; aklın ışığı. İlhan Selçuk’un Türkiye’ye açtığı pencereden adalet, Atatürkçülük, akılcılık, aydınlanma, emek düpedüz girer” dedi. Anma töreni, Selçuk’un mezarına karanfil bırakılmasıyla son buldu. Törene yaklaşık 500 kişi katıldı.