İlhan Selçuk için İstanbul'da tören düzenlendi

T24 -

İlhan Selçuk'u uğurlama törenlerinin ilki, Lütfi Kırdar Salonu'nda iki saati aşan bir toplantıyla yapıldı. 12:00'de başlayacağı bildirilen törenden bir saat kadar önce Lütfi Kırdar salonu tıklım tıklım doldu; konukların büyükçe bir kesimi merdivenlerde oturarak ya da kenarda ayakta dikilerek yer bulabildi.



Emekli generallere alkış



Törenin başlamasına bir kaç dakika kala salona geçtiğimiz günlerde tahliye olan emekli generallerden bazıları girdiler. Bunlar arasında Balyoz davasının bir numaralı sanığı Çetin Doğan da vardı ve salona girişiyle birlikte bir "kahraman" gibi ayakta ve alışılmadık ölçüde uzun süren alkışlarla selamlandı. Bu, bir anlamda törene katılanların büyük kesiminin siyasal tercihlerinin somut bir göstergesi oldu.

Gazetecilerin kuşattığı Doğan, izlenimlerini soranlara, Bu medya halkın medyası olmayınca bilgi kirliliğiyle insanlar ne yapacağını bilemiyor. Bir korku imparatorluğu kuruluyor bazı yerlerde. İşte Türkiye’nin halini görüyorsunuz. Tabii dimdik ayakta duran medya da var" dedi. Bir gazetecinin "halkın olmayan medya derken kiemleri kastettiniz" sorusunu cevapsız bıraktı. Kendisiyle ilgili bir soruyu ise “Kendi şahsımda yaşadıklarım var. Benim tansiyonum hiçbir zaman 20 - 15 - 16 olmamıştır. Tansiyonlar çıkıyor. Daralıyor damarlarımız. Ama kaybettiğimiz her şey ulusumuza bir şeyler kazandırıyor“ dedi. Tansiyon yükselmesi ve damar daralmasından ulusumuzun neler kazandığı sorusu yanıtsız kaldı.



Törene katılanlar arasında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç, Yönetim Kurulu üyesi Turgay Olcayto, CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, Anayasa Hukuku Profesörü. Prof. Dr. Süheyl Batum, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, DİSK Başkanı Süleyman Çelebi, Sanatçı Tarık Akan, Kadir İnanır, Piyanist besteci Fazıl Say, İşadamı Rahmi Koç, Basın İlan Kurumu Genel Başkanı Mehmet Atalay, eski TSYD Başkanı Onur Belge, EMEP Genel Başkanı Kamil Tekin Sürek, şair Sait Maden, Gürol Sezen, Onur Belge, Cumhuriyet gazetesi yazarları Hikmet Çetinkaya, Hikmet Bila, Mümtaz Soysal, Emre Kongar, Güray Öz, Zeynep Oral, Erol Manisalı, Erdal Atabek, Ümit Zileli de yer aldı.





Koç soruları yanıtsız bıraktı





Töreni ön sıralardan izleyenler arasında işadamı Rahmi Koç da vardı. O da gazetecilerin yoğun ilgisine uğradı ama soruları yanıtsız bırakmayı yeğledi.

Törenin açış konuşmasını Rutkay Aziz yaptı. Kendine özgü vurgularıyla tanınan Aziz önce salondakileri saygı duruşuna çağırdı. Ardından da duygu yükü yüksek bir konuşma yaptı. Rutkay Aziz, İlhan Selçuk'un yalnız Türkiye'nin değil dünyanın da yolunu aydınlatan bir kalem olduğunu söyledi ve bu söz de uzun uzun alkışlandı. Aziz, konuşmasında İlhan Selçuk'u tanımlarken onun yaşamı boyunca "Laikliği, cumhuriyeti, demokrasiyi, özgürlükleri, bağımsızlığı savunan" bir yazar olduğunu belirtti ve bu nitelemeyi bir kaç tekrarladı ve lhan Selçuk'un savunduğu demokrasi ve özgürlüklerin "takiyeci demokrasi ve takiyeci özgürlükler" olmadığının altını çizdi.

Daha sonra sahneye çıkan Erdal Erzincan sazıyla bir türkü seslendirdi. Törende Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Alev Coşkun ve Alev Sezer de söz aldı. Alev Sezer İlhan Selçuk'tan alıntılar yaparak Cumhuriyet tarihini anlattı.

Genellikle sakin geçen ve sadece konuşmacıları alkışlamakla yetinilen törende, Erdal Erzincan'ın saz dinletisinin hemen ardından ayağa kalkan bir seyirci "Kahrolsun Recep Tayyip Erdoğan faşizmi" diye bağırdı. Salondakiler bu sözleri yine epey uzun süren alkışlarla yanıtladılar...



'O aydınlanmanın ordusuydu'







Törende Selçuk anısına bir konuşma yapan Emre Kongar, "O aydınlanmanın ordusuydu, Onun çok şapkası var, filozof ve köşe yazarı şapkası var. Tam bir hümanistti" dedi.



CHP Genel Sekreteri Önder Sav ise "Aydınlarımızın baskı görmediği çağdaş bir demokraside buluştuğumuz zaman Selçuk'un ruhu şad olacaktır" dedi.





Balbay: İlhan Abi'yle elbet bir gün buluşacağız







Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mustafa Balbay'ın 475 gündür tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden gönderdiği mesaj da okundu. Mustafa Balbay mesajında, “Dışarıya çıktığımız zaman 'İlhan Ağabey'i görecek miyim?' diye düşünüyordum. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak” dedi.





DİSK Başkanı Süleyman Çelebi







DİSK Başkanı Süleyman Çelebi konuşmasında İlhan Selçuk'u bütün yaşantısını mücadelesini Cumhuriyet devrimlerine ve Atatürk devrimlerine adamış bir önder olarak niteledi.



Sanatçı Rutkay Aziz'in sunduğu programda konuşmaların ardından piyanist besteci Fazıl Say, değerli yazar Selçuk için hazırladığı "Kara Toprak" adlı eseri çaldı.





'İlhan Selçuk'un katili Gladyo'







Tören salonundaki yoğun katılım nedeniyle salona giremeyen yurttaşlar töreni, fuayede kurulan ekranlardan izliyor. İşçi Partililer fuayede "İlhan Selçuk'un katili Gladyo" yazan bir pankart açtı.





Eğitim derneklerine bağış





Tören sırasında fuayede kurulan Türk Eğitim Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Çağdaş Eğitim Vakfı standları sayesinde bu derneklere çok sayıda bağış yapıldı.



Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki törenin ardından Selçuk, gazetenin Şişli’deki merkez binası önüne getirilecek ve burada saat 14:00’te gerçekleştirilecek kısa bir törenden sonra toprağa verileceği Hacıbektaş’a uğurlanacak.



İlhan Selçuk, yarın öğlen (24 Haziran 2010), Hacıbektaş’ta, ağabeyi Turhan Selçuk’un yanında, Mahsuni Şerif’in mezarı ile Âşık Veysel, Pir Sultan Abdal ve Yunus Emre’nin heykellerinin bulunduğu Çilehane bölgesindeki Yıldızlar Mezarlığı’nda defnedilecek.