İlhan Selçuk: CHP bu açılımla tesettüre ezildi

CHP'deki çarşaf açılımına bir eleştiri de Cumhuriyet Gazetesi Yazarı İlhan Selçuk'tan geldi. Selçuk, 'Tesettür Tefrikası' başlıklı bugünkü yazısında, CHP'nin tesettür gerçeği altında ezildiğini belirterek, "Çarşaflı kadınlarla flört etmeyi seçim siyasetine dönüştürdü" dedi. CHP'nin bu girişiminin sonucunun yerel seçimlerde görüleceğini kaydeden Selçuk, " Seçimde tesettürcü AKP'nin oy oranı düşecek? Çarşaflı seçmene göz kırpan CHP'ninki yükselecek mi?" diye sordu. Selçuk'un bugünkü (6 Aralık 200) tarihli yazısı şöyle:





Yazımızın başlığı az buçuk Osmanlıca...

Eskiden gazetelerde roman yayımlanırdı; o günlerin deyişiyle ‘tefrika’ edilirdi...

Her gün kısa bir bölümü okunan romanın tadına nasıl varılırdı, bilemem...

Şimdi gazetelerimizdeki kimi konular, tefrika edilen romanlara dönüştü...

Tesettür bunlardan biri...



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Fransa’da okuyan Belgin Doğru ile Esma Nur Kavacı beden eğitimi derslerine türbanla girmek için diretmişler...

Bu nedenle okuldan kovulmuşlar...

Kızlar Fransız yargısına başvurmuşlar...

Fransız yargısından olumsuz karar çıkınca, bu kez de davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürmüşler...

Sonuç?..

AİHM, öğretim kurumlarında dinselliği vurgulayan giysilerin laiklik ilkesine ters düştüğünü belirterek, kızları düş kırıklığına uğratmış...

Çoktan beri izlediğimiz tesettür romanının gazetelerde yayımlanan son tefrikası böyle...



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Öteden beri süregelen tesettür davası AİHM’de görülen davalarla da bitmez...

Bugün koskoca İslam coğrafyasında iki salgın var:

Tesettür..

Ve terör..

İkisi de politikayla aşna fişne konular...

Tesettür kavgası ve salgını Türkiye’de büyük çapta geçerli...

Öylesine ki, CHP bile, bu olumsuz gerçeğin altında ezilerek, çarşaflı kadınlarla flört etmeyi partinin seçim siyasetine dönüştürdü...

İlginç bir gelişme...



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Ancak CHP’nin bu girişimi ne sonuç verecek?..

Bilinemez...

Şunun şurasında yerel seçimlere dört ay kaldı...

Seçimde tesettürcü AKP’nin oy oranı düşecek mi?..

Çarşaflı seçmenlere göz kırpan CHP’ninki yükselecek mi?..

Hiç kuşkusuz sandıkta belirlenecek oy oranları yalnız tesettür üzerine varsayımlara ya da yorumlara dayandırılamaz...

Soru işaretleri seçimden sonra da sürecektir...



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Peki, üstünde soru işareti bulunmayan gerçek nedir?..

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gerçeğin altını son kararıyla bir kez daha çizmiştir...

Tesettürün dinsel içeriği ayan beyandır...

Kadını erkekten aşağı gören, iki cins arasındaki eşitsizliği vurgulayan, insan haklarına ters düşen tesettürün demokrasiye aykırı olduğunu söylemek ise bir bilimsel gerçeği açıkça dile getirmektir...

Ne yazık ki her bilimsel gerçek sandıkta oy getirmiyor...

