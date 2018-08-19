İlhan Palut, Golü erken bulmasaydık stres yaşayabilirdik

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 3-1 kazandıkları Karabükspor maçı sonrası geçtiğimiz hafta ligin ilk maçında Gençlerbirliği deplasmanında aldıkları mağlubiyetin ardından yıllar sonra Spor Toto 1\'inci Lig\'de kendi sahalarında oynayacakları Karabükspor maçına mutlak galibiyet parolası ile çıktıklarını söyledi.

İlerideki haftalarla daha güçlü ve daha hedefe yönelik olan rakiplerle karşılaşacaklarını dile getiren Palut, “Karabük karşısında maça çok iyi ve etkili başladık. Hemen maçın başında 2-0’lık üstünlüğü sağladık. Ama bir anlık dikkatsizlik sonucu yediğimiz bir penaltı golüyle maç 2-1’e geldi ve ilk yarı bu sonuçla bitti. 2-1\'lik skor 80-85’lere kadar taşınsaydı, belki de gereksiz stres yaşayacağımız bir karşılaşma olabilirdi. Ama ikinci yarının başı itibariyle skoru 3-1’e getirmemiz hem skor anlamında hem de rakibin gardını düşürme anlamında ve oyun anlamında maçın kontrolünü tamamen elimize almamızı sağladı. Geri kalan dakikalarda genç oyuncuların yer aldığı rakibimize pozisyon vermedik ve topa sahip olarak karşılaşmayı bitirdik. Galibiyetten ve dönem dönem oynanan oyundan dolayı memnunum. Ama bu oyunumuzu 90 dakikaya ciddiyetle ve disiplinle yaymamız gerekiyor. Çünkü önümüzdeki haftalarda, daha güçlü daha hedefe yönelik olan rakiplerimizle oynadığımız zaman buna çok ihtiyacımız olacak. Bugün 3 puan sevindirici. Her hafta eksiklerimizi kapatarak çalışarak, saha içi oyunumuzu geliştirerek ve tecrübelenerek bu ligde daha başarılı sonuçlar almak istiyoruz” dedi.

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- İlhan Palut\'un açıklamaları

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