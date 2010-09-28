İlhan Kesici bağımsız kalacak

T24- CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Demokrat Parti'ye milletvekili olarak da katılamayacağını, bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini söyledi.



Kesici, CHP'den yeni istifalar olacağı yönünde bir hissiyatının olmadığını da bildirdi. İlhan Kesici, istifasını açıklamak üzere düzenlediği basın toplantısında soruları da yanıtladı.



Deniz Baykal'ın genel başkanlığı döneminde CHP'ye katıldığını anımsatan ve katılım toplantısında söylediklerini yazılı olarak gazetecilere dağıttıran Kesici, istifasının yeni parti yönetimi ile fikir ayrılığından çok ''hissiyat'' ile ilgili olduğunu söyledi.



Kesici, ''Şimdiki yönetimle bir anlayış farklılığının ortaya çıktığı kanaatinde değilim. Ama benim fikri bazda başta olmak üzere fazla bir katkı vermemi icap eden bir hal hissetmiyorum. Bir katkım olmayacak ise daha özgür siyasi tavır içinde olmayı tercih ederim'' dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile konuyu görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine ise Kesici, Kılıçdaroğlu'na genel başkan olduğu zaman ''tebrik'' ziyaretinde bulunmak istediğini, ancak araya yoğun bir programın girdiğini, geçen perşembe gününden itibaren istifa etmeye karar verdiğini anlattı. Bunu Kılıçdaroğlu'na bildirmek istediğini, yine araya yoğun bir programın girdiğini ifade eden Kesici, ''Görüşme imkanımız olmadı ama dün özel kaleme istifa edeceğime dair not bıraktım. İstifa etmeden önce Genel Başkanla bir görüşmek istediğimi söyledim'' dedi.



Kılıçdaroğlu ile bürokraside de çalıştığını, aralarında ''en küçük bir sıkıntının olmadığını'' anlatan Kesici, ''Sayın Genel Başkanla uzun bir durum değerlendirmesi yapmak istiyordum. Hediye olarak da bir kravat aldım. Görüşme imkanımız olmadı'' diye konuştu. Kesici, bu sabah yine özel kalemi aradığını ve Kılıçdaroğlu ile telefonla konuştuklarını belirterek, ''İstifa edeceğimi söyledim. Üzüldü. Basın toplantısından sonra görüşebileceğimizi söyledi. Ben de memnuniyetle kabul ettim'' dedi.



İlhan Kesici, bir başka soru üzerine, eski Genel Başkan Deniz Baykal ile geçen perşembe günü görüştüğünü ve kararını ilettiğini bildirerek, ''Benim hissiyatım o da üzüldü. Elbette istifa etmememizi Sayın Baykal da Sayın Kılıçdaroğlu de istemezler. Bu çok anlaşılabilir bir durumdur'' dedi. Kesici, Baykal'ı bugün ve yarın ziyaret etmek istediğini de bildirdi.





Bağımsız olarak devem edeceğim





Kesici, DP'ye milletvekili olarak da katılmayacağını, ''bağımsız'' olarak devam edeceğini söyledi. Kesici, Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile ''aile büyüğü olarak'' istifasını konuşmadığını, Demirel'in eski cumhurbaşkanı olarak siyasi pozisyonunun ''partiler üstü'' olduğunu, istifasının ise ''günlük siyasi halin göbeğinde olan bir duruma'' girdiğini kaydetti.



Kesici, ''Eğer danışılmış olsa doğrudan siyasi hareketin içine çekmek demek olur'' dedi. İlhan Kesici, ''Deniz beyle geldim Deniz beyle giderim'' gibi bir düşünceyle hareket edip etmediğinin sorulması üzerine de bunun doğru olmadığını ifade etti. Kesici, ''Öyle olsaydı Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçildiği gün bunu yapardım'' diye konuştu. Süreci gözlediğini yineleyen Kesici, yeni hal ile ilgili ''kuvvetli bir fikri katkı verebileceğini hissetmediğini'' kaydetti.



Kesici, ''ortanın solunda bir parti olarak CHP'nin merkeze ve merkez sağa yaklaşmasının Türkiye için çok doğru bir hal olduğu'' düşüncesini taşıdığını, Baykal'ın 'merkeze ve merkezin sağına doğru kudretli bir hamle yapmayı arzuladığını düşündüğünü'', bunu doğru gördüğünü dile getirdi. Kesici, ''Yeni istifalar gelebilir mi?'', sorusuna, ''Hayır. Hiç hissetmiyorum. Öyle bir hissiyatım yok'' yanıtı verdi.