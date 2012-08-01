T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

İlhan İrem tekrar sahneye çıkıyor

Şarkıcı İlhan İrem 22 Eylül'de Turkcell Kuruçeşme Arena'da sahne alacak

01 Ağustos 2012 16:15

İlhan İrem, sanat hayatının 39. yıl dönümünde 22 Eylül'de sahne alacağı Turkcell Kuruçeşme Arena'da sevenleriyle buluşacak.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, nadir olarak verdiği konserlerden birini gerçekleştirecek olan İlhan İrem, ölümsüz klasikleri ve son dönem çalışmalarıyla dinleyicilerin karşısında olacak.

Sanat yaşamına 24 albüm, 7 Altın Plak, sayısız ödüller, resim sergileri sığdıran İrem, hakkında yazılan kitaplar ve araştırmalarla, Türk müzik tarihinin en büyük efsanelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Albüm çalışmalarını sürdürdüğü halde, 20 yıldır uyguladığı bir kararla radyo ve televizyon programlarına katılmayan, popüler kültür ortamlarında görünmeyen sanatçı, eserlerindeki sıra dışı anlatımlarıyla, sessiz kalabalıkları derinden etkiliyor.

ETİKETLER

İlhan İremkuruçeşme arenakonser

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24