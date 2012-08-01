İlhan İrem tekrar sahneye çıkıyor

İlhan İrem, sanat hayatının 39. yıl dönümünde 22 Eylül'de sahne alacağı Turkcell Kuruçeşme Arena'da sevenleriyle buluşacak.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, nadir olarak verdiği konserlerden birini gerçekleştirecek olan İlhan İrem, ölümsüz klasikleri ve son dönem çalışmalarıyla dinleyicilerin karşısında olacak.

Sanat yaşamına 24 albüm, 7 Altın Plak, sayısız ödüller, resim sergileri sığdıran İrem, hakkında yazılan kitaplar ve araştırmalarla, Türk müzik tarihinin en büyük efsanelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Albüm çalışmalarını sürdürdüğü halde, 20 yıldır uyguladığı bir kararla radyo ve televizyon programlarına katılmayan, popüler kültür ortamlarında görünmeyen sanatçı, eserlerindeki sıra dışı anlatımlarıyla, sessiz kalabalıkları derinden etkiliyor.