İlhan Erşahin'den sitem ve eleştiri

T24 - Nublu Jazz Festivali'nde sahne alan İstanbul Sessions grubunun saksafoncusu İlhan Erşahin, Babylon'u dolduran seyircilere İstanbul Kültür Başkenti ve Ermeni sorunuyla ilgili açıklamalar yaptı. Müzisyen hem Avrupa Kültür Başkenti'ni hem de sözde Ermeni soykırımını sanatçı gözüyle yorumladı.



İlhan Erşahin, Avrupa Kültür Başkenti kapsamında onlarca proje yapıldığını ancak bunların insanlara para kazandırmaktan öteye gitmediğini belirtirken, kimsenin kendilerine proje konusunda danışmadığını danışmadığını ima etti. İlhan Erşahin, grubu İstanbul's Sessions'ın ünlü trompetçi Erik Truffaz ile 8 martta çıkaracakları yeni albümün Fransa tanıtımı için 10 günlüğüne Fransa'da olacaklarını belirterek, "Biz oraya gideceğiz ve müziğimizi yapacağız. Bizim için önemli olan müziktir" dedi.



Erşahin gündemdeki bir başka sıcak konuyla ilgili de samimi fikirilerini seyircilere aktardı. "Ermeni soykırımı" tasarısının Amerikan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nden bir oy farkla geçmesini de değerlendiren Erşahin, insanların "bugünü" yaşadığını belirtip tasarıyı eleştirirken duruşlarını da ifade etti:



"Hiçbirimiz dünde yaşamıyoruz. Tek önemli gün bugündür. Biz yaptıklarımızla varız ve dün olan şeylerle yaşayamayız. Biz grup olarak(İstanbul's Sessions) müzik yapıyoruz ve bu müzik ne rocktır ne caz; ne Türk müziğidir ne Kürt ne Ermeni ne Afrika ne de Amerikan... Biz evrensel bir müzik yapıyoruz."



Can Barış Çevik, (MİHA)

