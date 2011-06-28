-İLHAN EKER VE OKAN ALKAN KAYSERİ'DE KAYSERİ (A.A) - 28.06.2011 - Kayserispor, Fenerbahçe'den İlhan Eker ve Okan Alkan ile sözleşme imzaladı. Kulüp genel menajeri Süleyman Hurma, bazı yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde, başarılı iki futbolcuyu daha kadrolarına katmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti. Her iki futbolcudan da büyük başarılar beklediklerini ifade eden Hurma, şunları söyledi: 'İlhan, hem oynadığı futbol hem insani yönüyle Türk futbolunda önemli bir isim. Takımımıza oynadığı futbolun yanı sıra manevi olarak da çok şey katacağına inanıyoruz. Takım kaptanı gibi transfer ettik. Okan da Türkiye'deki genç yeteneklerden biri. Takımımızda milli takıma yükselmesini bekliyoruz. Bu transferlerin gerçekleşmesindeki katkıları nedeniyle Fenerbahçe Kulübü ve Başkan Aziz Yıldırım'a teşekkür ediyoruz. Değerli oyuncular transfer ettik. Bu oyuncularla birlikte şampiyonluk yolunda mücadele edeceğiz.'' Kayserispor'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden İlhan Eker, Fenerbahçe'de şampiyonluk gördüğünü, burada da Kayserispor camiasına yakışır şekilde mücadele edeceğini kaydetti. Okan Alkan da Kayserispor'da kendisi gibi çok sayıda genç futbolcu bulunduğunu, bu durumun hırs ve mücadeleyi beraberinde getireceğini söyledi. Savunma oyuncuları İlhan Eker'in 3 yıllık, Okan Alkan'ın da kiralık olarak 2 yılık sözleşme imzaladığı bildirildi.