İlhan Cihaner’in makamında gözaltına alınması talimatını veren savcı da gözaltında

15 Temmuz darbe girişiminin ardındna, dönemin Erzincan Başsavcısı ve CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner’in makamında gözaltına alınması talimatını veren Osman Şanal ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Gazeteci Nedim Şener, Twitter’da olaya ilişkin “Kendi gibi sırtlan Fethullahçı polisleri İlhan Cihaner'e saldırtan savcı Şanal ters kelepçeyle gözaltında” yorumunu yaptı.

Daha önce ismi CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ve emekli Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanığın "Ergenekon terör örgütü üyeliği" suçundan yargılandığı Erzincan'daki Ergenekon davasının savcılarından Osman Şanal da gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun darbe girişimi ile ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine Düzce genelindeki operasyonda 3’ü savcı 2’si hakim olmak üzere 5 yargı mensubu gözaltına alındı.

Evlerinde arama kararı çıkartılan ve haklarında gözaltı kararı bulunan diğer hakim ve savcıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.