T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İlhan Cihaner'in ağabeyi hayatını kaybetti

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in vefat eden ağabeyi Ayhan Cihaner için cenaze töreni düzenlendi

12 Kasım 2017 20:59

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in vefat eden ağabeyi Ayhan Cihaner (55) için cenaze töreni düzenlendi.

Çankaya'daki Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde yapılan cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu, İlhan Cihaner ve ailesine taziyelerini iletti.

Yapılan dua ve alınan helalliğin ardından Cihaner'in cenazesi defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze törenine, Cihaner'in ailesi ve yakınları, CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Çetin Osman Budak, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile çok sayıda CHP milletvekili katıldı.  

ETİKETLER

ilhan cihanercenaze

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24