-İLHAN CİHANER'E COŞKULU KARŞILAMA DENİZLİ (A.A) - 20.04.2011 - CHP Denizli Milletvekili Adayı İlhan Cihaner, partililere ve seçmenlerine, ''hakkında yapılan seviyesizce saldırılara ve kendisi üzerinden kavga koparılmak istenmesine prim verilmemesi'' çağrısında bulundu. Cihaner, çalışmalara katılmak üzere seçim bölgesi Denizli'ye geldi. Partililer tarafından havaalanının bulunduğu Çardak ilçesinde karşılanan Cihaner, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, adaylık sürecinin herkes tarafından tüm ayrıntılarıyla bilindiğini belirterek, ''Bu topraklara, bu toprakların insanlarına büyük bir aşkla bağlıyız. Bu çerçevede, gerek Denizli, gerek Türkiye, daha özgür daha demokratik, daha eşitlikçi bir hal alsın diye burada partili arkadaşlarla omuz omuza çalışacağız'' dedi. Cihaner, Çardak'tan Denizli'ye gelişinde de partililer tarafından Organize Sanayi Bölgesinde karşılandı. Partililere seçim aracının üzerinden karanfil atan Cihaner, gösterilen ilgiye teşekkür etti. CHP Denizli İl Başkanlığına gelişinde partinin diğer milletvekili adaylarıyla seçim aracının üzerine çıkarak konuşma yapan Cihaner, ''Bu karşılama, sanıyorum birkaç gündür yapılan saldırılara verilen en güzel cevap oldu. Esas olan bu sürecin, seçim sürecinin centilmence ve seviyeli bir şekilde yürütülmesidir. Seviyesizce saldırılara, hele hele benim üzerimden koparılmak istenen birtakım kavgalara lütfen prim vermeyelim'' dedi. Cihaner, daha sonra il başkanlığında, ilk açıklanan CHP aday listesinde yer almaması ve adaylığıyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in yaptığı açıklamaya ilişkin bir soruya ''Bunlar partinin iç işleyişine ilişkin şeyler. Parti içine ilişkin şeylerin de gazete haberleri üzerinden tartışılması doğru değil. Öyle olsa ne olur, olmasa ne olur. Önemli bir şey olarak görmüyorum, çok detayda kalmış bir şey'' diye yanıt verdi.