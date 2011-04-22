-İLHAN CİHANER'DEN İTİRAZ YANITI ANKARA (A.A) - 22.04.2011 - CHP'nin Denizli'den kontenjan milletvekili adayı İlhan Cihaner, kontenjan adaylığının önünü açan kararın tekrar incelenmesi için YSK'ya yapılan başvuruya ilişkin, ''Karar partinin yetkili organlarının. Onların verdiği karara da saygılı olacağız'' dedi. Cihaner, seçim bildirgesinin açıklanması ve aday tanıtım toplantısına katılmak üzere geldiği parti genel merkezi önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''CHP'nin Denizli'den 4. sıra milletvekili adayı Adil Demir'in, Cihaner'in kontenjan adayı olarak gösterilmesinin önünü açan kararın tekrar incelenmesi için Yüksek Seçim Kuruluna başvuruda bulunduğunu'' hatırlatması üzerine Cihaner, ''Karar partinin yetkili organlarının, onların verdiği karara da saygılı olacağız'' dedi. Cihaner, ''Başvuru sizin için sürpriz oldu mu?'' sorusuna, ''Türkiye'de hiç bir şey sürpriz değil benim için'' yanıtını verdi. Ankara Milletvekili adayı Sinan Aygün de gazetecilerin soruları üzerine 1 Mayıs'tan sonra konuşacağını bildirdi. Öte yandan tanıtım toplantısı için partiye gelen Eski Genel Başkan Deniz Baykal ve milletvekili adayları Süleyman Çelebi ile Sabahat Akkiraz gibi isimler partililerden yoğun ilgi gördü.