İlhan Cihaner mahkemeye zorla götürülebilir mi?

Hülya Karabağlı/ Ankara

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nde yargılanan ve dokunulmazlığı olmasına rağmen hakkında 'zorla getirme' kararı çıkarılan CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, yarınki duruşmaya katılmayacağını açıkladı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin hakkında ‘zorla getirme’ kararı verdiği CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, T24’e, mahkemeden evine ya da TBMM’deki adresine bir tebligat gelmediğini söyledi. “ polis zorla kapınıza gelirse ne yapacaksınız” sorusuna Cihaner, “Türkiye ’de hukuki öngörülebilirlik ortadan kalktığı için ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Dediğim gibi bir bildirim yapılmadı” dedi. Cihaner, “Tebligat gelmese de duruşmaya katılacak mısınız” sorusuna, "Akşam hukukçu arkadaşlarla bir değerlendirme yapacağız. Şu anda katılmayı düşünmüyorum" yanıtı verdi.

Meclis’te daha önce de BDP ve DTP milletvekilleri için ‘zorla getirme’, ‘yakalama’ kararları çıkarıldı. Ancak Meclis, ‘demokrasiye müdahale’ gerekçesiyle milletvekillerine yönelik hamleleri geri çevirmişti.