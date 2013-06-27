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Politika

İlhan Cihaner mahkemeye zorla götürülebilir mi?

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Ergenekon Davası’nda da sanıklara kendisiyle ilgili sorular yöneltildiğini anlatan Cihaner, 'Önce bu hukuki sorunların çözülmesi gerekiyor' dedi

27 Haziran 2013 19:12

Hülya Karabağlı/ Ankara

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nde yargılanan ve dokunulmazlığı olmasına rağmen hakkında 'zorla getirme' kararı çıkarılan CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, yarınki duruşmaya katılmayacağını açıkladı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin hakkında  ‘zorla getirme’ kararı verdiği CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, T24’e, mahkemeden evine ya da TBMM’deki adresine bir tebligat gelmediğini söyledi. “ polis zorla kapınıza gelirse ne yapacaksınız” sorusuna Cihaner, “Türkiye ’de hukuki öngörülebilirlik ortadan kalktığı için ne olacağını hep birlikte göreceğiz.  Dediğim gibi bir bildirim yapılmadı” dedi. Cihaner, “Tebligat gelmese de duruşmaya katılacak mısınız” sorusuna,  "Akşam hukukçu arkadaşlarla bir değerlendirme yapacağız.  Şu anda katılmayı düşünmüyorum" yanıtı verdi.

Meclis’te daha önce de  BDP ve DTP milletvekilleri için ‘zorla getirme’, ‘yakalama’  kararları çıkarıldı.  Ancak Meclis,  ‘demokrasiye müdahale’ gerekçesiyle milletvekillerine yönelik  hamleleri geri çevirmişti.

 

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