İlhan Cihaner: 'İktidara yaranma' görüntüsü verebilecek söylem ve görüntülerden kaçınılması gerekir

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın, İçişleri Başkanı Süleyman Soylu ile çekilen fotoğrafını paylaşmasına tepki gösterdi. Cihaner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Belediye başkanlarımızın 'iktidara yaranma' görüntüsü verebilecek söylem ve görüntülerden kaçınmaları gerekir" dedi.

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CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın, İçişleri Bakanı Soylu ile paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Kılıç'a son tepki de CHP'nin İstanbul Milletvekili Cihaner'den geldi.

Cihaner, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Belediye başkanlarımızın (parti politikalarını, kaygılarını ve gündemlerini gözetmeyip) "iktidara yaranma" görüntüsü verebilecek söylem ve görüntülerden kaçınmaları gerekir. Zorunlu resmi temaslar dışındaki bu görüntüler, -en azından- boyun eğmeyenlere ve direnenlere hakarettir" ifadesini kullandı.