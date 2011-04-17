İlhan Cihaner: Her şey Denizli ve Türkiye için

T24 - Ergenekon adıyla bilinen davanın tutuksuz sanıklarından Erzincan eski Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, CHP’nin Denizli’den 2’nci sıra kontenjan adayı olarak gösterilmesinin ardından Denizli’reki seçmenlere ilk mesajını verdi. Cihaner "Seçim kampanyasında aday arkadaşlarımız ve CHP’nin Denizli teşkilatlarıyla omuz omuza çalışacağız. Bir- iki gün içinde partililerle kucaklaşacağım. Seçim kampanyamın sloganı ’Her şey Denizli ve Türkiye için’ olacak" dedi.







İstanbul’da olduğunu ve bazı programlarının bitiminden sonra önümüzdeki hafta içinde Denizli’ye gelerek partililerle kucaklaşacağını belirten İlhan Cihaner şunları söyledi:

"Aslen Karslıyım, Ankara’da büyüdüm. Denizli ve Ege’nin yabancısı değilim. Manisa’nın Alaşehir İlçesi’nde görevde bulundum. Denizli’de çok dostum var. Geçmişte çok kez Denizli’yi ziyaret ettim. Denizli’ye her gittiğimde mutlaka alabalık yerim. İstanbul’da önceden hazırlanmış programlarım var. Önümüzdeki hafta içinde Denizli’ye gitmeyi düşünüyorum. Denizlililer’le kucaklaşacağım."



"Sevdamız bu ülkeye hizmet"

İlhan Cihaner, Denizli’den adaylığının parti tabanında heyecan yarattığına ilişkin basın yoluyla ve telefonlarla haberler aldığını da belirterek, "Hiçbir Denizlili beni yabancı olarak görmesin. Sonuçta sevdamız bu ülkeye hizmet etmektir. Ben bu ülkenin her köşesinde hizmette bulundum. Denizli’ye de büyük bir onurla milletvekili olarak hizmet edeceğim" diye konuştu.



"Parti tabanımız çok mutlu"

CHP Denizli İl Başkanı Himmet Yavaş da İlhan Cihaner adının kontenjan adayı olarak açıklanmasının ardından partide büyük heyecan yaşandığını belirterek şöyle dedi:

"Büyük haksızlıklara uğramış olan Cihaner’i, Denizli bağrına basacak. Tabanımız ve teşkilatlarımız çok mutlu. Cihaner’in Denizlili olup olmaması çok önemli değil. Önemli olan Türkiyeli olmasıdır. Cihaner, Denizli’de gücümüze güç katacaktır."



