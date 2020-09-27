İlhan Cihaner'den HDP'ye dayanışma ziyareti: Bu oyunu bozmak lazım

Kobane eylemlerinden 6 yıl sonra başlatılan soruşturma kapsamında Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de gözaltına alındığı operasyonla ilgili HDP'ye dayanışma ziyaretleri devam ediyor.

Daha önce CHP lideri Kemal Kılıçdoğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a "HDP’yi ziyaret ederek hukuksuz gözaltıları kınamanız; siyasete, barışımıza, birliğimize sahip çıkmanız, olası ittifakların halka mâl edilmesi için hayati bir müdahale olacaktır" diye seslenen CHP'li İlhan Cihaner, HDP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek “İktidar istiyor ki, istediği zaman siyasi aktörler bir araya gelebilsin, istemediğinde de düşman olsunlar. Bu oyunu bozmak lazım” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Parti Meclisi (PM) üyesi İlhan Cihaner ile Memleket Biziz Platformu üyelerinden oluşan bir heyet, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ve eski milletvekillerinin gözaltına alınmasına karşı HDP Genel Merkezi’ne dayanışma ziyaretinde bulundu.

Yeni 1 Mecra'nın haberine göre heyet, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile partinin MYK üyeleri tarafından karşılandı. Partinin MYK toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile İlhan Cihaner, operasyonlara karşı ortak tavır takınılmasının gerekliliğine işaret etti.

‘Muhalefetin tepkili tavrı da muhalefete daha fazla cesaret verecektir’

Ziyarette konuşan Eş Genel Başkan Sancar, iktidarın yapılan operasyonlarla muhalefetin susturulmasını amaçlandığını belirterek, “Bana göre bu operasyonlarla, muhalefeti susturma ve Türkiye’yi kendilerine dikensiz gül bahçesi haline getirme manevralarının en kritik virajını dönmek istiyorlar.”

“Bu virajı dönmelerine izin verirsek, önümüzdeki dönemler daha zor geçecek. Ama bunu durdurabilecek gücümüz var. Türkiye halklarının bu konuda inancını, kararlığını göstermek bize düşüyor. Muhalefetin tepkili tavrı da muhalefete daha fazla cesaret verecektir” dedi.

‘Siyasi alan daraltılıyor’

Cihaner ise muhalefetin söz konusu operasyonlara karşı bir arada tepki göstermesi gerektiğini ifade ederek, Sancar ile aynı görüşü savunduğunu dile getirdi.

Daha sonra parti binası önünde basın toplantısı gerçekleştiren Cihaner, “6 yıl önce meydana gelmiş bir olayla, hatta kısmen yargı önüne gidip hukuksuzluğu tescil edilmiş bir olayla bu kadar geniş bir siyasi kadronun, sadece HDP olarak değil, eş zamanlı olarak ‘İsimsizler Hareketi’ üyelerinin de gözaltına alınmasının hukuki olmadığı çok açık. Ama daha önemlisi siyasete yapacağı müdahaleler" dedi. x

Cihaner şöyle konuştu:

“İktidar istiyor ki, istediği zaman siyasi aktörler bir araya gelebilsin, istemediğinde de düşman olsunlar. Bu oyunu bozmak lazım. Yani siyasi alanı daraltıyor. Onun için bunun bir gündem değiştirmek olarak ele alınmaması gerekir. Muhalefetin bunun neye denk geldiğini okuması ve buna dair bir pozisyon alması gerekir. Muhalefetin bir arada buna karşı çıkmasını biz de çok istiyoruz. Bizde karınca kararınca bu dayanışmayı göstermek için buradayız.”