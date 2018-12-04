İlhan Cihaner, CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz'ın yerini aldı

Eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın partiden ihraç edilmesinin ardından CHP Parti Meclisi’ne girdi.
Öztürk Yılmaz, Türkçe ezan tartışmasının ardından Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş ve CHP Tüzüğü'nün ilgili maddelerine aykırı eylemleri nedeniyle hakkında CHP Grup İç Yönetmeliği'nin 79'uncu maddesi gereğince "gruptan kesin çıkarma" cezası verilmişti.
Yılmaz’ın ihracının ardından CHP PM’de boş koltuk kaldı. Eski milletvekili Cihaner de yedek üye olarak Parti Meclisi’ne girdi.