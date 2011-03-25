-İLHAN CİHANER CHP'DEN ADAY ADAYI ANKARA (A.A) - 25.03.2011 - Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı iken Adana'ya atanan ve infaz savcılığı görevini yürütürken bu görevinden ayrılan İlhan Cihaner, CHP'den aday adaylığı başvurusunda bulundu. CHP'de 19 Mart Cumartesi günü başlayan aday adaylığı süreci nedeniyle, genel merkezin giriş katında bulunan bankolarda başvurular kabul ediliyor. Başvuruların son gününde, Cihaner de CHP Genel Merkezi'ne gelerek başvuruda bulundu. Başvuru öncesi açıklamalarda bulunan Cihaner, konuşmasına kayınpederi vefat eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na başsağlığı dileyerek başladı. ''İstifa ederek siyaset yolunda ilk adımı atmıştım, bu da ikinci adımı'' diyen Cihaner, şöyle konuştu: ''Tabii ki bundan sonrası partinin yetkili organlarının takdirinde olacak. Ben özellikle CHP seçmeninin, CHP'ye destek verenlerin yoğun talepleri ve davetleri üzerine bu kararı verdim. Üyelik başvurumu da şimdi yapacağım. Tabii ki herkesin sorusu 'neden siyaset?' olacaktır. Daha özgür, daha eşitlikçi, daha bağımsız, daha demokratik bir Türkiye'ye, daha özgür bir basını göreceğimiz Türkiye için bu yolda mücadele edenlere destek vermek için siyasetteyim.'' Kılıçdaroğlu ile bir görüşmesi olmadığının altını çizen Cihaner, başvurusunda İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana'yı yazdığını kaydetti. Cihaner, aday gösterilmemesi durumunda bahsettiği mücadelesine hukukçu olarak devam edeceğini de bildirdi. Bu arada Cihaner, partiye gelişi sırasında partili bir grup tarafından alkışlarla ve çeşitli sloganlarla karşılandı. Öte yandan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil ve sanatçı Ali Rıza Binboğa İstanbul için aday adaylığı başvurusunda bulundu. DİSK'in kurucusu olan ve bir suikast sonucu hayatını kaybeden Kemal Türkler'in kızı Nilgün Türkler de aday adaylığı başvurusu yaptı.