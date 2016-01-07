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Spor

İlhan Cavcav'ın 5 günde kovduğu Yılmaz Vural Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor!

Vural: Artık bu işi Anayasa Mahkemesi paklar

07 Ocak 2016 23:52

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın 5 günde kovduğu teknik adam Yılmaz Vural, "Kalıcı bir şey yapmak kesinlikle temenni boyutunda kalıyor. Sonuç olarak bu konu konuşuldu ve yine başka bahara kaldı. Artık bu işi Anayasa Mahkemesi paklar" dedi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in "Teknik direktörlerin çalışması TFF'nin talimatıyla açık. 1 senede iki takım çalıştırabilir. Ancak kulüp yönetimlerinin kararlarının aynı şekilde olması beklenmez. Talimata göre kulüpler istedikleri kadar teknik adam alabilir, yeter ki sözleşmedeki maddelere uysunlar" sözlerinin ardından Gençlerbirliği'nde görevine son verilen Yılmaz Vural açıklama yaptı.

Yılmaz Vural, "TFF'nin bu konuda resmi olarak kararını bekliyoruz. Eğer TFF'den bir karar çıkmazsa, biz de başka bir yönteme başvururuz. Antrenöre karışıyorsunuz, peki neden kulüplere karışmıyorsunuz?" dedi.

Terim'in açıklamalarıyla ilgili görüşlerini dile getiren Vural, "Fatih Hoca'nın bu konuya karşı ne kadar hassas olduğunu biliyorum. Ancak beyanatı çok önemli. Eğer bir karar alınmazsa, kendim bireysel olarak resmi yollara başvururum. Dünyada hiçbir kurum böyle bir karar alamaz, kimsenin çalışma hakkına karışamazsınız. Var mı bunun örneği?" şeklinde konuştu.sporx

 

'Bu işi AYM paklar'

 

TFF'nin kulüplere antrenör sınırlaması getirmemesi halinde teknik adamlara getirilen "Sezonda 2 takım çalıştırabilir" talimatına yasal olarak itiraz edeceğini belirten Vural, "Yani kalıcı bir şey yapmak kesinlikle temenni boyutunda kalıyor. Sonuç olarak bu konu konuşuldu ve yine başka bahara kaldı. Artık bu işi Anayasa Mahkemesi paklar. Toplumsal bir tepki yoksa iş bireysel başvuruya döner. Üzüldüm açıkçası" diyerek sözlerini noktaladı.

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