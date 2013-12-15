İlhan Cavcav hastaneye kaldırıldı

Gençlerbirliği - Galatasaray maçını protokol tribünündeki yerinde izleyen İlhan Cavcav, maçın devre arasında "nefes darlığı" tespitiyle sedye üzerinde ambulansa götürüldü ve sonrasında hastaneye nakledildi.

İlhan Cavcav 3 kez rahatsızlandığı tribünden sedye ile çıkarılabildi.

Cavcav ilk olarak maçın 6. dakikasında rahatsızlandı. Sağlık görevlileri hemen müdahale etti. 26. dakikada ikinci kez nefesi daraldı. Yine müdahele yapıldı, iyi olduğunu söyleyince maçı izlemeye devam etti. Nefes darlığı tespiti koyulan Cavcav'ın ilk işareti Gençlerbirliği'nin 1-0 öne geçirdiği golden sonra olması dikkat eçkti.

45. dakikada kendisini iyi hissederek ayağa kalktı ve eve gitmek istedi

Yürüyemeyince fenalaşıp yere yığıldı. Çevresindekilerin yardımıyla merdivenleri inmek isteyen Cavcav'a sedye getirildi. Hazır tutulan Ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı.