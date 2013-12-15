Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanda tökezledi

Şampiyonlar Ligi'nde 2 gün süren bir Juventus macerası yaşayan ve bu zorlu mücadeleden zaferle ayrılıp adını 2. Tur'a yazdıran Galatasaray, Süper Lig'e iyi dönemedi. Türkiye Kupası'nda Nazilli'ye elenen, Süper Lig'de de 3 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği'ne konuk olan sarı kırmızılılar, etkisiz kaldığı ilk yarıyı 1-0 yenik kapadı, ikinci yarıdaki kıpırdanış sadece 1-1'e ve 1 puana yetti.

Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray , henüz 6'ıncı dakikada Bogdan Stancu'nun golüne engel olmadı. Fildişi Sahilli yıldız Didier Drogba'nın 57'inci dakikada attığı kafa golüyle skora eşitlik getiren Roberto Mancini'nin talebeleri, son bölümde etkili olsa da Başkent'ten 1-1'lik skorla ancak bir puan çıkarabildi.

Bu sonuçla puanını 27 yapan Galatasaray, 15 hafta sonunda lider Fenerbahçe 'nin 11 puan gerisinde kaldı. Mehmet Özdilek yönetimindeki Gençlerbirliği ise 15 puana yükseldi.

Mancini taktiği kameralara yakalandı

Takımına erken bir müdahale yapan Mancini, taktiği kağıda yazıp Burak'a verdi. Burak da oyuna girerken kağıdı yere atınca, taktik LİG TV kameraları tarafından görüntülendi.

İlhan Cavcav hastaneye kaldırıldı

Gençlerbirliği - Galatasaray maçını protokol tribünündeki yerinde izleyen İlhan Cavcav, maçın devre arasında "nefes darlığı" tespitiyle sedye üzerinde ambulansa götürüldü ve sonrasında hastaneye nakledildi. a