İlhan Berk için şiirli yolculuk

Gümüşlük Akademisi, İlhan Berk'i birinci ölüm yıl dönümünde yolcuları şairlerden oluşan 'şiir otobüsü' ile anıyor.



Gümüşlük Akademisi, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden şair İlhan Berk'i üç gün sürecek bir etkinlikle anacak. Birçok şairin katılacağı "Şiirli Otobüs" 26 Ağustos Çarşamba günü yola çıkacak.



'Şiirli Otobüs', Yalova'da Ece Ayhan'ı, İzmir'de İlhan Berk ve Can Yücel'i anacak. Etkinlik daha sonra kitaplaştırılacak. <br> <br>Etkinlikte ayrıca, Zerrin Ulusman, yapacağı "İlhan Berk'in Parmakları" başlıklı sunumunda şairin ressam yönünü anlatacak.