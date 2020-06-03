Korona günlerinde bir çevrecilik hikâyesi: "Çakmaklar, poşetler, şişeler... Ben bunları toplarım dedim"

Yeni tip Koronavirüs salgını günlerinde 20 Mart'ta ailesinin yanına Muğla Bodrum'a giden bir üniversite öğrencisi, evlerinin yakınlarındaki bir sahili atıklardan ve plastiklerden temizleme hikâyesini anlattı.

Online çalışıp online okuduğu için salgın günlerinde 2.5 aydır Bodrum'da olduğunu ifade eden @LadyGizique isimli kullanıcı, evlerinin yakınındaki bir sahilin çok fazla plastikle dolu olduğunu görünce bu plastikleri toplama kararı aldığını söylüyor.

Kullanıcı farkındalık aşılayan bu hikâyesini bir tweet dizisi şeklinde anlattı.

İşte o ilham veren çevrecilik hikâyesi;

"Pandemi nedeniyle ailemin yanına geldim Mart 20’de. Online çalışıp online okuduğum için 2,5 aydır Bodrum’dayım. Evimizin yakınında bir sahil var; çok fazla plastik doluydu. Poşetler, kapaklar, ipler, çakmaklar, şişeler, naylonlar. Ben dedim, bunları toplarım."

"Bir poşet aldım, elime de eldiven. Yanıma annemi de aldım Mart sonu bir gün sahilde çöp topladık.

Ay ben bu işe bir bayıl bir bayıl. Dedim süper aktivite. Her gün gelirim toplarım minik minik ne kadar plastik varsa. Başladım toplamaya.

Tabi iğrenç şeyler de denk geliyor arada. Kullanılmış, ucu iğneli şırıngalar, bebek bezleri, kadın pedleri. İçimden küfür ediyordum böyle zamanlarda ama eldiven var diye toplamaya devam ettim."

"Bir süre neredeyse her gün geldik. Bir yandan kendi kendime konuşuyorum “ay aşkolsun her şeyi atmışsınız ya” falan diyorum. Bir yandan da mutlu oluyorum topladığım için.

Bir gün bir baktım sahilde kocaman bir halat var upuzun. Onu da sürükleye sürükleye çöpe attım."

"Biz temizliyoruz; yeni çöpler geliyor. Biz temizliyoruz; yeni çöpler geliyor."

"Deniz içindeki plastikleri, çöpleri kıyıya vuruyor. İçimden diyorum ki 'Denize at kız hepsini, içinde kalmasınlar. Ben toplarım, at'

Harika bir terapi oldu bana. Bir süre sürekli çöp toplamak istedim. Her gün her gün çöp toplamaya gitmek istedim.

Derken bir gün bizi jandarma gördü. Ve dedi ki sahile gelmek yasak. Kişi başı 3180tl cezası var. Benim gözlerim doldu. Biz çöp topluyoruz dedik. Teşekkürler ama yasak dedi. Çok nazikti bu arada jandarmalar. Yazmadı bize ceza. Teşekkür ettik. Bir daha da çöp toplamaya gitmedik."