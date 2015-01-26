İlham Süheyl Aygül'ün yeni kitabı 'İlham Veren' çok satanlar listesinde!

Türkkariyer Yönetim Kurulu Başkanı İlham Süheyl Aygül'ün yeni kitabı ''İlham veren'' raflarda yerini aldı. Daha önce çıkardığı beyaz yakalı üçlemesi ile aylarca çok satanlar listesinde yer alan yazar 2012 yılında ''Finans Sektörünün En Çok Okunan Yazar''ı seçildi.

Beyaz yakalıların yakından takip ettiği yazar yeni kitabıyla gene iş dünyasının labirentlerinde, berrak sentezleri ve edebi dili ile okuyucusu ile buluşuyor. Alfa Yayınları'ndan çıkan ‘İlham Veren’ D&R çok satanlar listesinde 4. Sıraya kadar yükseldi.

‘İlham Veren’in tanıtım metni şöyle:

Ünlü pazarlama gurusu Peter Drucker'ın "HR işi bir pazarlama işi olarak tekrar değerlendirilmelidir." Sözüne uygun olarak finans sektöründe yıllarca pazarlama yapmış bir yönetici geldi, yönetim modeli ve söylemleriyle HR dünyasına farklı bir soluk getirdi! Son yedi senedir beyaz yakalı serisi üçleme kitabıyla çalışma hayatına hazırlanan ve yol alan beyaz yakalılara, CHO (Chief Happiness Officer) modeli ile entelektüel sermayesini geliştirmek isteyen kurumlara, "İnsan Kaynakalrı Bakanlığı Kurulsun," "Yetenek ajansları açılsın," "Mobbing anıtı kurulsun" önerileriyle HR dünyasındakilere ilham verdi ve vermeye devam ediyor İlham dolu bir farkındalık yolculuğu için ilham veren öneri, öykü ve kahramanlarla dolu İlham Veren'in sayfaları arasında içinize doğru yol alın! Asla pişman olmayacaksınız!

