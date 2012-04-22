Ayten Alpman’ın ölümü, sanat dünyasını yasa boğdu. Duayen sanatçının eski eşi İlham Gencer, “Bu ülke büyük bir sanatçıyı kaybetti, onun yeri asla doldurulamaz” dedi.

“Bir Başkadır Benim Memleketim” şarkısıyla hafızalara kazınan ve önceki gün hayata veda eden Ayten Alpman (83), sanat dünyasını yasa boğdu. Acı haberi alan yakınları, hastaneye akın etti. İlham Gencer, acısını şu sözlerle dile getirdi: “Ayten benim hem öğrencim hem de eşimdi. Bu ülke büyük bir sanatçıyı kaybetti. Onun yeri asla doldurulamaz. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Kaybımız çok büyük.”



Cenaze bugün



Böbrek, kalp ve solunum yetmezliği tedavisi gördüğü hastanede önceki gün ölen Ayten Alpman’ın cenaze töreni bugün. Sanatçının cenazesi, Teşvikiye Camii’nde ikindi namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı’na defnedilecek.



Sanat dünyası yasta



Nil Burak: Ayten Abla, yeri doldurulamayacak, efsane bir sanatçıydı. 1975 yılında Türkiye’ye ilk geldiğimde bana “O kadar güzel bir gırtlağın var ki, benden sona cazı sen devam ettireceksin” demişti. Nurlar içinde yatsın.

Göksel Arsoy: Ayten Alpman, büyük bir sanatçıydı. Başrolünde oynadığım, bir kısmı Londra’da çekilen “Altın Çocuk James Bond” filminin müziğini de o seslendirmişti. Ölümüne çok üzüldüm. Türkiye’nin başı sağ olsun.

İzzet Öz: Ayten Alpman, bir caz aşığıydı. Sevgi dolu biriydi. Ona hem çok saygı duyuyoruz, hem de çok seviyoruz. Çok çok sevdiğim bir insanı yitirmenin üzüntüsü içerisindeyim.

Sezen Cumhur Önal: Batı’da rahatlıkla yer bulabilecek bir sanatçıydı. Ama birçok güzel teklifi, vatan özleminden ötürü reddetmişti. Bir dönemin gençliği, onun sesinde, nefesinde güzelleşen şarkılarla en güzel duyguları yaşadı. Yalnızlığı müzikle paylaşan bir kadındı. Sesiyle ve şarkılarıyla, hayatımızdan hiç çıkmayacak.

Burcu Güneş: Ayten Alpman gibi şarkıcılığı ve hayatıyla bizlere örnek olan büyük bir divayı kaybettiğimize çok üzüldüm. Başımız sağ olsun.

Metin Uca: Aşk şarkıları artık eski tadında olmayacak. Türkiye’nin en özgün sesi, en muhteşem yorumcularından Ayten Alpman, artık anılarımızda.

Ali Poyrazoğlu: Çok üzüldüm. Büyük bir yorumcuydu. Sesi zihnimdeki yerini hep koruyacak.



Memleketim’le hatırlayacağız



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ayten Alpman’ın vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayınladı: “Türk müziğinin duayenleri arasında yer alan Ayten Alpman, muhteşem sesi ve eşsiz yorumlarıyla 7’den 70’e herkesin gönlünde taht kurmuş çok değerli bir sanatçıydı. O buğulu sesiyle hafızalarımıza adeta nakşettiği ‘Memleketim’ gibi pek çok eser, sevgili Alpman’ı daima bizlere hatırlatacak; yüzümüzde tatlı bir gülümsemeyle hep saygı, sevgi ve özlemle anılmasını sağlayacaktır.”