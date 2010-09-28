İlgisizlikten evi terk etti!

T24- Edirne'de 9 yaşındaki "Sütlaç" isimli siyam kedilerini 1 hafta önce kaybeden Akçay ailesinin üzüntüsü, kedinin bulunmasıyla sona erdi. Kedinin ilgisizlikten evi terk ettiğini düşünen aile, şimdi "Sütlaç"a gözleri gibi bakıyor.











Geçen hafta aileyle birlikte gezintiye çıkmasının ardından gözden kaybolan ve bir daha eve dönmeyen "Sütlaç'ın bulunması için seferber olan Akçay ailesi, kedinin böbrek hastası olduğunu belirterek kentin çeşitli yerlerine duyurular asmıştı.



Dün kedinin bulunmasıyla büyük sevinç yaşayan Akçay ailesinin fertleri, "Sütlaç"ı ihmal etmemek için birbirlerine söz verdi.



Trakya Üniversitesi Türk Dili Okutmanı Gülçiçek Akçay, 9 yıl önce Ankara'da görevli olduğu kolejin veli toplantısı sırasında, milletvekili olan bir velinin 1 aylık siyam kedisi Sütlaç'ı kendisine armağan ettiğini söyledi.



Kedi bakımından çok iyi anlamadığı dönemlerde Sütlaç'ı yanlış beslenme sonucu böbrek hastası olduğunu ifade eden Akçay, şunları kaydetti:



"Sütlaç milletvekili lojmanından benim bekar evime geldiğinde 1 aylıktı. Kedi bakımından çok iyi anlamadığım için o dönem ki yanlış bakım nedeniyle Sütlaç'ın 2 yıl önce böbrek hastası olduğunu öğrendik. Acılı günler geçirdik, serumlar bağlandı. Hatta insanlar bir kediye bu kadar özen ve para harcanmasını anlamadıklarını belirttiler. Ama Sütlaç bizim en değerlimizdi, üstelik candı. Böbreklerinin yüzde 10'u kaybetmiş halde yaşıyordu."



İlgi azalınca Sütlaç evi terketti

Bebeklerinin olmasının ardından, Sütlaç'la fazla ilgilenemediklerini ve bu durumu kaldıramayan kedinin evlerini terk ettiği görüşünde olduklarını ifade eden Akçay, şöyle dedi:



"Bebeğimiz Çınar'ın 43 gün önce dünyaya gelmesinin ardından açıkçası Sütlaç'la çok ilgilenemedik. Çünkü bebeğimizle ilgilenmemiz gerekiyordu. Sonra bir gün defalarca yaptığımız gibi ailece dışarı dolaşmaya çıktık ama Sütlaç eve dönmedi. İyi beslenmesi ve ilaçlarını alması gerektiği için bir hafta çok sıkıntılar çektik ama sonunda bulundu. Bulunma anını anlatamayacağım çünkü çığlığım her şeyi anlatıyordu. Asla ona ilgisiz davranmayacağız."



Kedinin kaçışının ardından dram çıktı!

Gülçiçek Akçay, "Sütlaç'ın bebekleriyle aynı evi paylaştığını ancak bağırsağında parazit bulunmayan hiç bir hayvanın zararının olmadığını bildikleri için bir sorun olmadığını söyledi.



Yaşadığı sevinç sonrası kedisi ile oğlu Çınar'ı dizine alarak bir arada sallayan anne Gülçiçek Akçay, her ikisinin de oğlu olduğunu belirterek, ikisininde yerlerinin ayrı ayrı olduğunu kaydetti.



Baba Çağdaş Akçay da kedinin geçen yıl mezun ettiği bir öğrencinin annesi tarafından bulunduğunu belirterek, bununda farklı bir tesadüf olduğunu söyledi.



