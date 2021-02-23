Temeli 1976 yılında atılan ve Türkiye’nin en önemli şeker fabrikaları arasında gösterilen Ilgın Şeker Fabrikası’nda, üretim durdu.

Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre; fabrikanın en önemli unsuru olan ve eski teknoloji ile çalışan kireç ocakları artık çalışamayacak hale geldiği için, Ilgın Şeker Fabrikası’nda üretim tamamen durduruldu.

Kamuya ait olan fabrika sahasında bulunan ve işlenemeyen 150 bin ton pancar yaklaşık 15 milyon lira nakliye parası ödenerek Eskişehir ve Ankara Şeker Fabrikalarına taşınmaya başlandı.

Taşınan pancarlarda ise ciddi polar kaybı yaşandı.

Fabrikanın temelini, 1976 yılında eski başbakanlardan ve Saadet Partisi'nin kurucusu Necmettin Erbakan atmıştı.