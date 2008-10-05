İlgi gören bebekler daha 'uyanık' oluyor

Çocuğu ile ilişkileri kopuk annelerin dünyaya getirdikleri bebeklerin büyüme geriliği gösterdiği, sürekli göz ve ten teması ile ilgi içinde büyütülen bebeklerin ise diğerlerine göre daha aktif ve uyanık oldukları belirtildi.



Uzmanlar, masajın bebeğin aktif hale gelmesi ve rahatlamasında büyük önemi olduğunu belirtiyor. Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. İsmail Özcan Zaman gazetesine veridği röportajda, son yıllarda bebeklerde masajın tedavi amaçlı kullanımı üzerine araştırmalar yapıldığını hatırlatarak, "Bebeklerin sıkça kucaklanmasının solunumu ve dolaşımı uyardığı, zayıf ve düzensiz solunumun düzelmesine katkıda bulunduğu yönünde araştırmalar bulunuyor." dedi.



Vücut teması ve masajın hayat kalitesini artırdığını aktaran Uz. Dr. Özcan, çocuğu ile ilişkileri kopuk annelerin bebeklerinin büyüme geriliği gösterdiğini kaydetti. Masaj yapmanın bebeğin kolay kilo almasına imkan sağladığını vurgulayan Özcan şöyle devam etti: "Belli bir süre masaj yapılan ve yalnızca beşikte sallanan bebekler karşılaştırıldığında masaj uygulananların daha aktif, daha uyanık oldukları, daha az ağladıkları görülmüştür. Daha fazla kilo aldıkları ve kolay uykuya daldıkları gözlenmiştir."



