Ilgaz'a Cumhuriyet tırmanışı başarıyla tamamlandı

Cengiz YALÇIN/ILGAZ(Çankırı) (DHA)- CUMHURİYET\'in 94\'üncü yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında programlanan 13’ncü Geleneksel Ilgaz Dağı Küçükhacet Cumhuriyet Tırmanışı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, TDF&Dağcılık Federasyonu Çankırı Temsilciliği ve Çankırı Dağcılık Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü işbirliğiyle yapıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Kemal Karatatar, ilki 29 Ekim 2005 tarihinde yapılan ve aralıksız olarak her yıl gerçekleştirilen Ilgaz Dağı Küçükhacet Cumhuriyet Tırmanışının 13’ncüsüne Çankırı’nın yanı sıra Tekirdağ, Kastamonu ve Çorum bölgesinden toplam 31 sporcu katıldığını söyledi. Karatatar, havanın soğuk, yağışlı ve sisli olduğu bir ortamda saat 08.00’da tırmanışa başlayan sporcuların bir bölümü 2 bin 300 metre irtifadan dönüşe geçtiğini, 2 bin 300 metre irtifanın üzerinde bulut içinde şiddetli rüzgar ve yer yer tipi halinde yağan kara rağmen 22 sporcunun ise 2 bin 546 metrelik zirveye öğle saatlerinde ulaştığını belirtti. Hava sıcaklığının çok düşük olması nedeniyle zirve fotoğrafının çekimini takiben dönüşe geçen sporcular saat 14.30 da başlangıç yeri olan Mülayim Yaylasına ulaşarak tırmanışlarını başarıyla tamamladı.

Karatatar, faaliyet sonunda, etkinliği Cumhuriyet Bayramı kutlama programına alan Vali Hamdi Bilge Aktaş başta olmak üzere faaliyetin başarıyla tamamlanması için büyük gayret gösteren katılımcılara teşekkür etti.



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