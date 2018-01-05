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Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde sezon açılamadı

Ramazan SARICA/ILGAZ (Çankırı),(DHA)-ÇANKIRI Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde beklenen kar yağışının yeterli seviyede olmaması nedeniyle bölgede sezon açılamadı

05 Ocak 2018 16:32

Ramazan SARICA/ILGAZ (Çankırı),(DHA)-ÇANKIRI Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi\'nde beklenen kar yağışının yeterli seviyede olmaması nedeniyle bölgede sezon açılamadı. 
Türkiye\'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi’nde Ocak ayında da kar yağışı etkili olmadı. İstenilen kar seviyesine ulaşılamaması nedeniyle işletmeciler sezona henüz başlayamadı.
Yıldıztepe Kayak Merkezi’nde faaliyet gösteren Ilgaz Otel Sahibi Sedat Çayır, kayak sezonunun kar yağışının etkili olmamasından dolayı olumsuz etkilendiğini belirterek, “Kayak yapmak için bölgeye gelen kayakseverler yeterli kar olmadığından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor. Burada çok güzel kayak pistlerimiz var. Tesislerimiz son derece güzel ve her ihtiyaca hitap edebiliyor. Bizler elimizden geldiği kadar müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Ancak bu sene yeterli kar yağışı olmadığından dolayı henüz sezonu açamadık\" dedi.

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