Ilgaz Dağı'nda kar yağışı

Kastamonu ile Çankırı illerini birbirinden ayıran 1875 rakımlı Ilgaz Dağı'nda dün başlayan kar yağışı, etkisini artırarak sürüyor.

Önceki yıllara nazaran bir ay geç başlayan kar yağışı ve bölgede oluşan yoğun sisin, özellikle Ilgaz Dağı'na çıkan sürücüleri olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının da hissedilir derecede düştüğü Ilgaz Dağı'nda, kar kalınlığının da yer yer 3 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Antalya'daki Tahtalı Dağı'na kar yağdı

Antalya'daki Tahtalı Dağı'na da mevsimin ilk karı yağdı. Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, yaptığı açıklamada, Olympos Teleferik'in 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı zirvesine mevsimin ilk karının düştüğünü belirtti.

Öğle saatlerinde başlayan kar yağışının zirveyi beyaza bürüdüğünü kaydeden Gümrükçü, teleferik ile zirveye çıkanların kar sürpriziyle karşılaştıklarını ve kar topu oynayarak karın keyfini çıkardıklarını ifade etti.