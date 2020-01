Ilgaz Dağı kayıyor tesisleri boşaltın!.. (2)

KAYAK FEDERASYONU\'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Kayak Federasyonu, DHA\'nın, Ilgaz Dağı\'ndaki tesislerin toprak kayması tehditi altında bulunduğu yönündeki haberiyle ilgili açıklama yaptı. Kayak Federasyonu\'ndan yapılan açıklama şöyle: \"Ilgaz Dağı oteller bölgesinde bulunan hiçbir otel herhangi bir heyelan tehdidi altında değildir. Konu sadece kayak pistlerimizin 2-3 yıldır süren iyileştirilmesi çalışmalarında federasyonumuzca tespit edilen toprak hareketlerinin engellenmesine (her dağda mevcuttur) yönelik Spor Genel Müdürlüğü\'ne yapılan tedbirleri içeren talebin çarpıtılarak Ilgaz Dağı\'nda heyelan varmışçasına gösterilmesi ve bunun sezon öncesi servis edilmesi manidardır. Dolayısıyla Türkiye Kayak Federasyonu\'nun daha iyi hizmet sunabilmek için yapmış olduğu iyileştirme taleplerinin farklı kişilerce çarptırılmasına hem kış turizmi hem de bölge ekonomisi açısından vereceği zarar göz önünde bulundurularak kamuoyuna bu açıklama yapılmıştır.\"

BAKANLIĞIN, FEDERASYONA GÖNDERDİĞİ YAZI

Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın, daha önce Kayak Federasyonu\'nun uyarısının ardından mühendislere yaptırdığı incelemeden sonra cevaben yolladığı yazı ise şöyle: \"Kastamonu İli Ilgaz Dağı Milli Park sınırları içerisinde bulunan ve Başkanlığınız tarafından işletilen 2 adet kayak pistlerinin ve mekanik tesisin toprak kayması sebebiyle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz ettiği ve ilgi yazınızda önlem alınması gerektiği talep edilmiştir.

Söz konusu tesisin kapatılarak, mal ve can güvenliği açısından gerekli önlemlerin alınması hususunda; Gereğini önemle rica ederim.\"

