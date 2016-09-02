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İletişim Yayınları: Akademisyenlerin iş güvencelerinin çiğnendiği bir ortam, üniversite adını hak etmez

İletişim Yayınları, ihraç edilen akademisyenler için açıklama yayımladı

02 Eylül 2016 18:02

İletişim Yayınları, OHAL KHK'si ile akademideki görevlerinden ihraç edilen yazarları için bir açıklama yayımladı. Açıklamada akademisyenlerin akademik kamuoyu dışında okur kamuoyunun da bildiği insanlar olduğu ve çalışma, düşünme ve yazma serbestliğinin tanınmadığı bir ortamın üniversite adını hak etmediği belirtildi.

Açıklamanın tamamı şöyle;

"Kanun hükmünde kararnameyle görevden uzaklaştırılanlar arasında, kitaplarını, makalelerini, derlemelerini yayımlamış olduğumuz akademisyenler yer aldı. Bunlar, liyakatini akademik kamuoyunun yanı sıra okur kamuoyunun da bildiği insanlardır.

Akademik özgürlük ve özerklik, sadece düşünce özgürlüğünün değil, düşünce zenginliğinin de teminatıdır. Görüşlerinden bağımsız olarak bilim insanlarına çalışma, düşünme, yazma serbestisinin tanınmadığı, onların kavuşturmalarla yıldırıldığı, iş güvencelerinin çiğnendiği bir ortam, üniversite adını hak etmez. Böyle bir ortam, hem yayıncılar, okurlar ve kitaplar için hem de memleket için de kâbustur."

 

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