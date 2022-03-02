İletişim uzmanı Prof. Haluk Şahin: Rusya-Ukrayna savaşına tarihin ilk "hakikat sonrası" savaşı diyebiliriz

İletişim uzmanı Prof. Haluk Şahin, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin olarak, “Putin'in Ukrayna'ya girmesiyle başlayan son savaşta durum eskisinden de karışık. Bu savaşa tarihin ilk ‘hakikatsonrası' (post-truth) savaşı diyebiliriz” yorumunu yaptı.

Sözcü yazarı Uğur Dündar’a konuşan Prof. Şahin, şunları kaydetti:

“İşgal günlerinde çok kullanılan iletişim araçlarının başında sosyal medya mecraları geliyor. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok benzerleri ve karşıtlarıyla. Gizli servisler, troller, botlar, casuslar fazla mesai yapıyor. Egemen iletişim araçları savaşlara da damgalarını basıyor. Derler ki, komik jest ve mimikleri olan Hitler televizyon çağında yükselemezdi; televizyon, ABD'nin Vietnam'daki yenilgisinin nedenlerinden biridir; yerinden canlı yayın gösterisiyle Körfez Savaşı CNN'in Savaşı olmuştur; Arap ülkelerindeki büyük kalkışma Twitter sayesinde kabarmıştır…

Bu kez Ukrayna'da taraflar, yani Rusya ile ABD, dijital iletişim teknolojileri ile kapışıyorlar. Bunların damgasını vurduğu son on yıl, “hakikat sonrası” (post-truth) dönemi olarak biliniyor. Olguların değil, algıların öne geçtiği, gerçeklerin profesyonelce eğilip büküldüğü, yalanların, uydurmaların çoğaltılıp dijital mecralarla yayıldığı bir dönem…

Ukrayna halkı şu anda yalnızca bomba değil, yalan haber yağmuru altında. Rusların trol fabrikatörü olduğu, bu saldırıda yapay zeka ürünü bot hesapları bile kullandığı biliniyor; Amerika, doğrulara değil tıklamalara adanmış sosyal medya şirketlerinin patronu… Savaşın baş hedefi Kiev'de yaşayanların bile ne olup gittiğini tam olarak anlayamadığı söyleniyor. Çünkü orada yarı yalanlarla yarım doğrular, kafa kafaya tokuşuyor…”

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