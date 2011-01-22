İletişim öğrencisi kız PKK'ya katılamadan yakalandı

T24 - PKK’ya katılmak üzere İstanbul’dan yola çıkan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi 24 yaşındaki E.S., Diyarbakır’da kalabalık içinde telefonla görüşürken dağa çıkacağını söyleyince yakalandı. Gazeteci adayı kızın dağa gitmesine yardım ettiği öne sürülen A.K. tutuklanırken, kız öğrenci E.S. serbest bırakıldı.



Olay geçen hafta Diyarbakır’da, genç bir kızın telefon konuşmasına kulak misafiri olan bir vatandaşın, 155 Polis İmdat hattına telefonla yaptığı ihbar sonucu ortaya çıktı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi araç kundaklama olayları nedeniyle daha önce yargılandığı belirlenen E.S., İstanbul Bahçelievler’de oturan ailesine haber vermeden evi terk etti. Bir süre İstanbul’da PKK’ya eleman temin eden ’Cemil’ adlı bir kişinin yanında kalan E.S., kırsal alandaki örgüt mensupları ile buluşmak üzere, otobüsle İstanbul’dan Diyarbakır’a geldi.



Ailesinin ’kayıp’ başvurusu nedeniyle Elazığ’da jandarmanın yol kontrolünde gözaltına alınan E.S., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.





VATANDAŞ POLİS GİBİ TAKİP ETTİ



Diyarbakır’a gelen E.S., şehrin en işlek semti Ofis’te telefonda konuştuğu sırada dağa çıkacağını söyleyince, bir vatandaşın dikkatini çekti. Adı açıklanmayan vatandaş, E.S.’yi izlemeye aldı. Takip edildiğinden habersiz olan E.S., kendisini PKK’lıların olduğu kırsal bölgeye götürecek A.K ile buluştu. Bu sırada 155 Polis İmdat hatırı arayan vatandaş, Ofis Semti’nde 20’li yaşlarında bir kadının telefonda dağa çıkacağını söylediğini, daha sonra 25 yaşlarında bir erkekle buluştukta sonra üniversite yönüne giden halk otobüsüne bindiklerini söyledi.





’AİLEME KAFAM DAĞINIK DEDİM’



İhbar üzerine harekete geçen Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şilbe Toplu Konutları yakınlarında durdurdukları otobüste E.S. ve A.K’yı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda PKK’ya katılmak üzere Diyarbakır’a geldiğini anlatan E.S., "Elazığ’da gözaltına alındıktan sonra ailem ile birkaç kez telefonda konuştum. Onlara kafamın dağınık olduğunu, toparladıktan sonra döneceğimi söyledim. Diyarbakır’a geldikten sonra da, dağa çıkma fikrinden vazgeçtim" dedi.



Savcılık sorgularının ardından A.K. tutuklanırken, E.S. serbest bırakılarak, Duiyarbakır’a gelen ailesine teslim edildi.







