İletişim fakülteleri ve kurumlar için "Ajans Haberciliği"

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Ekim (DHA) – Bir bütün olarak haberin ve ajans haberciliğinin ana ölçütlerini ele alan \"Ajans Haberciliği\" kitabı, Demirören Haber Ajansı Dış Haberler ve Ekonomi Müdürü Osman Şenkul imzasıyla Scala Yayıncılık tarafından yayınlandı.

İletişim fakültelerinde \"Ajans Haberciliği\" dersleri için kaynak ve kurumlar için de referans niteliğindeki kitabın sunuş yazısında;

\"Antik çağlarda tanrılara atfedilen habercilik günümüze doğru, gerek toplumsal iş bölümü ve ekonomik örgütlenmenin gelişmesi, farklılaşması ve karmaşıklaşması gerekse teknolojinin giderek hız kazanan gelişmesiyle en tepeden en aşağıya kadar toplumun hemen tüm hücrelerine girmiş, bulaşmış durumda.

\"Günümüzde, dijital teknolojinin ürünü olan sosyal medya aracılığıyla hızla yayılan haberciliğin ayakta kalabilmesi, biz habercilerin haberciliğe sahip çıkmasına bağlı hâle geldi. Haberciliğe sahip çıkmanın en kestirme ve sonuç alıcı yolu da hiç kuşkusuz, haberciliği, habere saygı göstererek yapmaktan geçmektedir. Bu kitapta, bir bütün olarak haberin ve ajans haberciliğinin ana ölçütleri üzerinde duracağız\" denildi.

Ajans Haberciliği kitabının önsözünde şu konuların altı çizildi:

\"Günümüzde küresel düzeyde on binlerce gazete, televizyon ve radyo kanalına; sayısı milyonları bulan internet haber sitesine hizmet veren AFP, AP ve Reuters gibi kuruluşlar bağımsızlıklarını koruyabilmek için genel olarak \'gazetecinin el kitabı\' benzeri başlıklar altında, habercilikle ilgili çok net kuralları içeren çalışmalar yayımladılar.

\"Bu kuruluşlar çalışanlarının, mesleğin anayasası olarak nitelendirilebilecek bu kurallara sıkı sıkıya bağlı çalışmalarını esas olarak benimsediler.

\"Bu kitapta okuyacağınız, öğreneceğiniz, üzerinde çalışacağınız kurallar ve stiller bütününün AFP, AP ve Reuters’in, geçen yüzyılın başından itibaren geliştirip uygulamaya koydukları ve gelişmeler ışığında güncelleştirdikleri anayasalarından ve on altı yılı Reuters\'ta olmak üzere gazetecilikte geçen toplam 35 yıllık birikimimden süzüldüğünü belirtmek isterim.\"

Kitapta, haberleşme gereksinimi, haberin ve haberciliğin gelişimi ve teknoloji ve dijital çağın haberciliğe katkıları ve yeniçağ haberciliğinin esasları sade ve anlaşılır bir dille okuyucuya aktarılıyor.

Yeniçağ haberciliğinin temel kuralları ise şöyle sıralandı:

• Yeni çağda haber, her zamankinden daha hızlı ve her zamankinden daha özlü olmalı.

• Yeni çağda haber, her zamankinden daha net ve her zamankinden daha ilginç olmalı.

• Yeni çağda haber, her zamankinden daha kısa ve her zamankinden daha anlaşılır olmalı.

• Yeni çağda haber, her zamankinden daha güncel ve her zamankinden daha dürüst olmalı.

• Yeni çağda haber, her zamankinden daha objektif ve her zamankinden daha özgün olmalı.

Ajans haberciliğinin \"Doğruluk, Objektiflik, Dürüstlük, Yenilik, İlginçlik, Önemlilik, Anlaşılırlık, Sorumluluk, Kuşkuculuk, 5N1K&nob\" diye nitelendirildiği \"Ajans Haberciliği\"nin Künyesi:

- Dizi Editörü: Hakan Feyyat

- Düzelti: Cengiz Ayvaz

- Resimleyen: Ayşenil Şenkul Tosun

- Kapak-Sayfa Tasarım: Sibel İlkin Uçuran

- Katkıda Bulunan: Yıldız Vardar

(Fotoğraflı)