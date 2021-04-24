İktidardan HDP'nin "Ermeni soykırımı" açıklamasına tepki: Asıl utanılması gereken budur

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 1.5 milyon Ermeni'nin ölümüyle sonuçlandığı belirtilen 1915 olaylarına ilişkin, “Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin!” başlıklı bir açıklama yapan HDP’ye sert bir dille tepki gösterdi.

“Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır. Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur. Sizin tarihiniz, bölücü terör örgütünün tarihidir!” diyen Altun, “Sizi aziz milletimize havale ediyoruz...” dedi.

İbrahim Kalın: Sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala terörü utancıyla yüzleşin

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da HDP’nin "Ermeni Soykırımı” açıklamasına tepki gösterdi. Kalın, kişisel sosyal medya hesabından, “Tarihi gerçekleri çarpıtmak yerine sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala terörü utancıyla yüzleşin” diye yazdı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Nerede bir yıkıcı siyaset varsa ilk destekçisi siz oluyorsunuz

HDP'ye bir tepki de AKP sözcüsü Ömer Çelik'te geldi. Çelik yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin. PKK’nın yakın coğrafyamızdaki her dinden ve etnik gruptan insanlara dönük katliamlarıyla yüzleşin. Bu söyledikleriniz doğru değil. Durduğunuz yer doğru değil. Çünkü bağlı olduğunuz yer insani değil. Tarihi çarpıtarak sadece kendi tarifinizi ifade etmiş olursunuz. Bu kadar hassas bir konuda bu kadar yıkıcı siyaset yine sizden çıktı. Yaptıklarınız herkese ve her şeye haksızlık ve saygısızlıktır. Nerede bir yıkıcı siyaset varsa ilk destekçisi siz oluyorsunuz. Söylediğiniz şey bir tarih tezi değil, bir siyasi analiz değil, bir siyasi iddia bile değil. Söylediğiniz şey sadece ASALA ve PKK arasındaki ilişkinin sözcülüğünden ibarettir. Asıl utanılması gereken budur."

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