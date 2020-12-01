İletişim Başkanı Fahrettin Altun: AB ile daha yakın ilişki kurmak istiyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa Birliği (AB) ile daha yakın bir ilişki kurmak istediklerini belirterek, "Ortak dayanışma ve iş birliğimiz, Avrupa'daki nefret ve ayrımcılık çağrılarına karşı koyma noktasında kilit önemdedir" dedi.



İletişim Başkanı Altun, TRTWorld Forum 2020'nin "Pandemi Sonrası Dünyada Uluslararası Düzen ve Değişen Dinamikler" temasıyla çevrimiçi olarak düzenlenen açılışında konuştu.

Covid-19 küresel salgınının hiçbir ülkenin kendisini dünyadan tamamen izole edemeyeceğini ortaya koyduğunu söyleyen Altun, bir virüsün haftalar içinde dünyanın en ücra köşelerine kadar yayılması gibi bir durumun geçmişte hayal bile edilemez olduğunu belirtti.

"TRT bünyesinde, habercilikte özgün bir dil oluşturduk"

Gelecekte yaşanabilecek trajedilerin önlenmesi için en önemli hususun gerçeklere ışık tutmak olduğuna dikkati çeken Altun, TRT bünyesinde faaliyet gösteren uluslararası kanalların 'sessizlerin sesi' olmak adına, habercilikte özgün bir dil oluşturmayı başardıklarını belirtti.

Altun, AB ile ilişkiler konusunda da, "AB ile daha yakın bir ilişki kurmak istiyor ve buna gayret ediyoruz. Ortak dayanışma ve iş birliğimiz, Avrupa’daki nefret ve ayrımcılık çağrılarına karşı koyma noktasında kilit önemdedir. Birliğin, dünyadaki Müslümanlarla bir sorunu olmadığını kanıtlamasının tek yolu, Türkiye’ye saygılı davranmasıdır. Zira dostluğun, riyakârlık ve üstten bakmayla bir arada olamayacağı ortadadır. Türkiye’nin ‘taviz vererek Avrupa’nın dostluğunu kazanması gerektiği’ fikri, hem haksızdır hem de gerçeklikten uzaktır. Bunun yerine, Avrupalı muhataplarımıza, ilişkilerimizi ileriye götürecek tek unsurun 'diyalog' olduğunu ifade ediyoruz" diye konuştu.





