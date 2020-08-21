İletişim Başkanı Altun: Yaşasın tam bağımsız güçlü ve müreffeh Türkiye

İletişim Başkanı Fahrettin Altun , Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de bulduğu doğal gaz hakkında yaptığı paylaşımda, "Yaşasın tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye" ifadelerini kullandı.

Altun, Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, "Bugün milletçe yeni bir çağın eşiğindeyiz. Şimdi Mavi Vatan ülküsü etrafında BÜYÜK TÜRKİYE olarak daha sıkı kenetlenecek, kardeşlik destanımıza yeni sayfalar ekleyeceğiz. Kardeşliğimiz pekiştikçe ekmeğimiz büyüyecek. YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ VE MÜREFFEH TÜRKİYE!" ifadelerine yer verdi.