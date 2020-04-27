İletişim Başkanı Altun: Türkiye'de Koronavirüs eğrisinin aşağı doğru indiğini görüyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs' (Covid-19) salgınının son durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Altun, "Türkiye'nin Koronavirüs''le mücadelesi dünya için emsal teşkil etmektedir" dedi. Altun, "Türkiye'de vaka eğrisinin aşağı doğru indiğini görüyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, Türkiye'de yeni vaka sayısında son 20 gündeki en düşük seviyenin gerçekleştiğini, eğrinin düzleşip aşağıya doğru yol almaya başladığını belirtti

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Altun'un Twitter'daki açıklamalarının devamı şöyle:

"Ramazan ayında vatanlarında olmak isteyen 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirdik. Vatandaşlarımızın sağlık sistemimize duyduğu güven bizim için bir gurur kaynağıdır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, yıllardır sağlık sistemimize yatırım yapma çabası içinde oldu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, hiçbir vatandaşımızı dünyanın hiçbir yerinde yalnız bırakmıyoruz. Bunun son örneğini, İsveç'te Covid-19 testi pozitif çıkan ancak tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken'i, kızının sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine, ambulans uçak gönderip Türkiye'ye getirmekle ortaya koyduk. Türkiye'nin Koronavirüs'le mücadelesi dünya için emsal teşkil etmektedir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konuda hükümetimize ne olursa olsun en insani şekilde hareket edilmesi yönünde talimat verdi. Hem kendi vatandaşlarımız hem de dünyada zor durumdaki herkes bu konuda Türkiye'ye güvenebilir."