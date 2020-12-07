İletişim Başkanı Altun: Kılıçdaroğlu, şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM bütçe konuşmasında bir kez daha şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada "Basın İlan Kurumu ceza veriyor. Fahrettin Altun fergüle yaptı mı yaptı? Fergüle yapmasına karşı değiliz. O da bir vatandaş. Bir ülkenin cumhurbaşkanının basın danışmanı yasayı dinlemiyorum derse.." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM bütçe konuşmasında bir kez daha şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur. Diğer değerlendirmeleri arasında sözü edilmez ama yine de kayıt düşmek istedim" dedi.

Kılıçdaroğlu ne söylemişti?

Bir ülkenin cumhurbaşkanının basın danışmanı yasayı dinlemiyorum derse... Basın ilan kurumu aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti soyuluyor. Gazetnin tirajı yok. 5 tane gazete çıkar. 50 bin de. Gazetelerin tirajları devlet tarafından denetlensin para ona göre verilsin. 150 bin tirajlı Güneş gazetesi vardı. Kapatıldı. Demek ki bir şey vardı burada. "

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